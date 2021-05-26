Три ярких коктейля с Soplica, которые подарят по-настоящему солнечное настроение

Вскоре начнется лето, а это идеальное время, чтобы собраться в шумной компании и вместе наслаждаться солнечными днями. А для действительно крутого отдыха достаточно замиксовать для себя и друзей вкусные освежающие напитки. Мы подготовили для вас 3 рецепта легких коктейлей с Soplica, которые подарят яркое настроение.
Приготовьте оригинальные фруктово-ягодные коктейли на основе Soplica, которые подарят приятную прохладу и наполнят позитивом любую встречу!
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Коктейль "Fruit inspiration"
Взрывное сочетание персика и белого вина в солнечном коктейле с Soplica Pigwowa зарядит драйвом всю компанию!
Коктейль "Fruit inspiration" / Фото Soplica
Ингредиенты:
- Soplica Pigwowa – 30 мл
- белое вино – 60 мл
- персиковое пюре – 30 г
- лимонный сок – 15 мл
- нектар персика – 1 ч.л.
- лед
- веточка розмарина и ломтик персика для украшения
Приготовление:
- Заполните шейкер льдом и добавьте вино, персиковое пюре, Soplica Pigwowa, лимонный сок, нектар персика и хорошо потрясите.
- Процедите коктейль через стрейнер в большой стакан, наполненный льдом.
- Украсьте коктейль долькой персика и веточкой розмарина.
- Подавайте.
Коктейль "Цветущая вишня"
Оригинальный изысканный коктейль на основе Soplica Wisniowa и бренди с нотками свежей вишни сделает отдых по-настоящему незабываемым.
Коктейль "Цветущая вишня" / Фото Soplica
Ингредиенты:
- Soplica Wisniowa – 20 мл
- лимонный сок – 15 мл
- бренди – 15 мл
- гренадин – 1 ч.л.
- вишня – 2 шт.
- лед
Приготовление:
- Наполните шейкер льдом.
- Смешайте все ингредиенты в шейкере и встряхните.
- Наполните бокал напитком.
- Украсьте вишнями.
- Подавайте.
Коктейль "Raspberry dreams"
Удивите друзей невероятным миксом сочного лимона и спелой малины в коктейле на основе Soplica Cytryna Malina, который очарует пьянящим ароматом с привкусом свежести.
Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica
Ингредиенты:
- Soplica Cytryna Malina – 60 мл
- тоник – 120 мл
- лимон – 3 ломтика
- малина – 30 г
- лед в кубиках
Приготовление:
- Наполните стакан кубиками льда доверху.
- Добавьте Soplica и тоник и перемешайте.
- Украсьте малиной и ломтиками лимона.
- Подавайте.
Идеальные майские коктейли готовы!
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