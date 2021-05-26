Три ярких коктейля с Soplica, которые подарят по-настоящему солнечное настроение

Вскоре начнется лето, а это идеальное время, чтобы собраться в шумной компании и вместе наслаждаться солнечными днями. А для действительно крутого отдыха достаточно замиксовать для себя и друзей вкусные освежающие напитки. Мы подготовили для вас 3 рецепта легких коктейлей с Soplica, которые подарят яркое настроение.

Приготовьте оригинальные фруктово-ягодные коктейли на основе Soplica, которые подарят приятную прохладу и наполнят позитивом любую встречу!

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Коктейль "Fruit inspiration"

Взрывное сочетание персика и белого вина в солнечном коктейле с Soplica Pigwowa зарядит драйвом всю компанию!

Коктейль "Fruit inspiration" / Фото Soplica

Ингредиенты:

Soplica Pigwowa – 30 мл

– 30 мл белое вино – 60 мл

персиковое пюре – 30 г

лимонный сок – 15 мл

нектар персика – 1 ч.л.

лед

веточка розмарина и ломтик персика для украшения

Приготовление:

Заполните шейкер льдом и добавьте вино, персиковое пюре, Soplica Pigwowa, лимонный сок, нектар персика и хорошо потрясите. Процедите коктейль через стрейнер в большой стакан, наполненный льдом. Украсьте коктейль долькой персика и веточкой розмарина. Подавайте.

Коктейль "Цветущая вишня"

Оригинальный изысканный коктейль на основе Soplica Wisniowa и бренди с нотками свежей вишни сделает отдых по-настоящему незабываемым.

Коктейль "Цветущая вишня" / Фото Soplica

Ингредиенты:

Soplica Wisniowa – 20 мл

– 20 мл лимонный сок – 15 мл

бренди – 15 мл

гренадин – 1 ч.л.

вишня – 2 шт.

лед

Приготовление:

Наполните шейкер льдом. Смешайте все ингредиенты в шейкере и встряхните. Наполните бокал напитком. Украсьте вишнями. Подавайте.

Коктейль "Raspberry dreams"

Удивите друзей невероятным миксом сочного лимона и спелой малины в коктейле на основе Soplica Cytryna Malina, который очарует пьянящим ароматом с привкусом свежести.

Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica

Ингредиенты:

Soplica Cytryna Malina – 60 мл

– 60 мл тоник – 120 мл

лимон – 3 ломтика

малина – 30 г

лед в кубиках

Приготовление:

Наполните стакан кубиками льда доверху. Добавьте Soplica и тоник и перемешайте. Украсьте малиной и ломтиками лимона. Подавайте.

Идеальные майские коктейли готовы!

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