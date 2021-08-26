Full Body-комплекс для тех, кто занимается дома: 5 упражнений на все тело – видеотренировка

Самый простой способ поддерживать себя в форме без посещения тренажерного зала – это тренировка дома с гантелями. А еще лучше, когда это тренировка на все тело. Поэтому сохраняйте видео, чтобы не потерять упражнения на все группы мышц.

Занятия в формате Full Body отлично подходят тем, кто хочет проработать все мышцы и набрать мышечную массу. Среди преимуществ таких тренировок еще и то, что их можно проводить чаще и занимают они не так много времени. Идеальный вариант, чтобы поддерживать тело в тонусе.

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Фитнесс-тренер Кирилл Торос подготовил комплекс упражнений на все группы мышц, поэтому давайте заниматься и работать над телом мечты.

5 упражнений на все тело

Отжимания с повышенности (касаясь грудью пола): 12 повторений;

12 повторений; Выпады вперед с гантелями в руках: 12 повторений;

12 повторений; Тяга гантелей в наклоне: 12 повторений;

12 повторений; Подъем руки перед собой, держа гантель: 12 повторений;

12 повторений; Жим гантелей над собой: 12 повторений.

Как выполнять тренировку

Упражнения делайте одно за другим;

Количество подходов на одно упражнение – 3;

Количество повторений за один подход – 12;

Отдых между подходами – 60 секунд.

Почему тренировки Full Body идеальны для новичков

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая" , которые придутся вам по душе.

Поскольку упражнения направлены на проработку всех основных групп мышц за одно занятие, то каждая мышечная группа каждый раз нагружается и быстрее растет. Кроме этого, тренируя все тело, можно еще и эффективно сжигать лишние килограммы. Это, конечно, при условии адекватного питания.

Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Мы с вами в сторис последние пару дней обсуждаем, как набрать мышечную массу. И разбирали типы тренировок FULLBODY, так вот эту тренировку можно назвать FULLBODY. Одно упражнения на одну группу мышц. Такие тренировки можно проводить чаще и они занимают меньше времени. Отличный вариант, чтобы поддержать мышцы в тонусе.

Тренировка:

Выполняем упражнения одно за другим

Количество подходов на одно упражнение – 3

Количество повторений за один подход – 12

Отдых между подходами – 60 секунд

Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки. Для тренировки лучше использовать базовые упражнения.