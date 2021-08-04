Летняя тренировка на пресс: смотрите, как накачать желанные кубики – видео
Источник:инстаграм Кати Качан
Накачанные кубики – цель всех любителей фитнеса. Поэтому если хотите придать своему животику немного упругости и рельефа, айда тренироваться вместе. Ловите эффективные упражнения на пресс, которые можно выполнять где угодно.
Показателем подтянутости, кроме рельефных рук и плеч, всегда считался накачанный пресс. И пока продолжается лето, не упустите возможность потренироваться на улице. Свежий воздух и фитнес – это же невероятно. Тренер Катя Качан показала, какие упражнения хорошо прорабатывают мышцы живота. Уличная тренировка состоит из 6 упражнений.
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Сет упражнений для прокачки пресса
- Подъем лопаток из положения лежа на спине: 30 секунд;
- Диагональные скручивания: по 30 секунд на каждую сторону;
- Модификационные "ножницы": 30 секунд;
- Классические ножницы: 30 секунд;
- "Бульдог": 30 секунд;
- "Горка": 30 секунд.
Интересное о желанных кубиках
Опыт показывает, что область живота – одна из самых трудных для обработки мышц. Но если выполнять упражнения комплексно и регулярно, то видимые результаты вы увидите быстро. Обычно у ребят пресс развит намного меньше, чем другие группы мышц – это связано со скоростью реакции на тренировку.
Приблизительные сроки прокачки различных мышц
- Плечевая область и руки – 15 дней после начала тренировки.
- Область груди и спины – 20 – 25 дней.
- Область бедра, мышц таза и голени – 20 – 30 дней.
- Мышцы пресса – не менее 40 дней.
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