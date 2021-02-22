5 новых видов спорта, о которых вы еще не слышали
Мир спорта не стоит на месте, поэтому даже несмотря на различные непредвиденные ситуации в мире появляется много новых активных занятий. Кто-то об этих новых видах спорта даже не слышал, а кто-то устанавливает определенные рекорды в новой отрасли.
Источник:24 канал
Мы расскажем о 5 новых видов спорта, о которых 10 лет назад даже никто не мог подумать.
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Вулканобординг
Этот вид спорта появился в Никарагуа. Это не странно, ведь там находится молодой вулкан Серро-Негро.
Суть этого занятия заключается в спуске по пепельной поверхности вулкана на специальной доске. Иногда скорость движения может достигать 80 км / ч. Поскольку такой вид спорта может быть опасным, то спортсмены всегда вынуждены одевать специальные костюмы из плотной ткани.
Фото goodbye-office
Серфинг на лыжах
Серфинг на лыжах придумали калифорнийцы, которые постоянно скучают по снегу. Именно поэтому они решили совместить несовместимое: водный и горный спорт. В результате создали специальное спортивное средство передвижения, скорость на котором может достигать 50 км / ч.
Фото skistop
Хорсбординг
Суть этого занятия заключается в том, что спортсмен становится на специальную доску, которую должна тянуть лошадь. Теперь происходят даже соревнования по этому виду спорта. Очень важно для этого выбрать хорошего коня. Скорость доски можно разогнать в таком случае до 50 км / ч.
Фото h-i.su
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Паркур на батуте
Этот вид спорта сочетает в себе прыжки на батуте с выполнением различных трюков с помощью дополнительных поверхностей и предметов. В частности, это могут быть здания, парапеты, карнизы и тому подобное. Этот вид спорта сложный и опасный, но идеально выполнены трюки вызовут восхищение у любого.
Фото paevgym
Водное скалолазания
Еще один гибридный вид спорта, который соединил в себе два распространенных занятия. Суть заключается в том, чтобы подняться по выступлениям склоненной стены, а в конце красиво спрыгнуть. Задача не из легких, поэтому во время подъема все спортсмены падают в воду. Подсчет баллов происходит в двух категориях: скорость подъема и качество прыжка.
Фото novate
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