Тест на равновесие: тренер показал простое упражнение, которое выполнить сможет не каждый

Важным показателем активности наших нервной и мышечной систем есть чувство равновесия и хорошая координация. Поэтому самое время проверить и свой организм.

Тренер Кирилл Торос бросил вызов, в котором он предложил пройти тест на координацию. Звучит легко, согласитесь. Однако вот вам спойлер: это не так просто, как кажется на первый взгляд.

И еще Вызов дня: спортсмен показал 30-секундное упражнение на икры, которое по силам не каждому

Как пройти тест на координацию

Встаньте в планку (на вытянутые руки). Поднимайте левую руку одновременно с правой ногой, а затем – правую руку и левую ногу.

Перед выполнением упражнения нужно размять мышцы во избежание травм. Делайте все движения осторожно!

Казалось бы, трудностей не должно быть. Но все состоит в том, чтобы выполнить движения без раскачки корпуса и не поднимая таз вверх.

Удачи!

Читайте также 5 шагов к идеальным отжиманиям: тренер показал на видео упрощенные упражнения

Текст публикаций Кирилла Тороса:

Новое испытание для вас.

На первый взгляд, достаточно простое упражнение, которое не должно вызывать никаких затруднений. Но стоит начать и начинается веселье. Попытайтесь выполнить упражнение, не раскачивая корпус и не поднимая таз вверх.