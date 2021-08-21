Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах

Очень многие девушки и женщины мечтают похудеть в ногах и уменьшить объемы. Это достаточно непростая задача.

Для достижения цели потребуется комплексный подход. Что нужно делать – рассказали в проекте wowbody slim, авторами которого являются фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

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Как похудеть в ногах

В первую очередь нужно осознать, что похудеть локально невозможно . Убрать жир только на ногах не получится. При этом в проблемных местах, которые у каждого человека разные, жировые отложения будут уходить медленнее всего.

. Убрать жир только на ногах не получится. При этом в проблемных местах, которые у каждого человека разные, жировые отложения будут уходить медленнее всего. Если проблемной зоной являются ноги или внутренняя часть бедра – спасет комплексный подход.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с

Комплексный подход позволит получить ноги мечты / Фото Pixabay

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Похудение на 80% зависит от питания. Необходимо скорректировать рацион, иначе дойти к цели не получится.

Соблюдай правило "3 приема пищи + 1 перекус" без подъеданий, следи за порциями и балансом питательных веществ и витаминов,

– отметили в проекте.

Тренировки позволят создать дефицит калорий, который требуется для сжигания жира (кардио, танцы, плавание, пробежка).

позволят создать дефицит калорий, который требуется для сжигания жира (кардио, танцы, плавание, пробежка). Массаж сухой щеткой и скрабы тоже пойдут на пользу. Используйте эти методы 2 – 3 раза в неделю.

Текст публикации wowbody slim:

Как похудеть в ногах?

Для начала, прими тот факт, что тело не худеет по частям. Локального жиросжигания не существует. А в проблемных местах (у каждого они свои) жир откладывается быстрее всего и уходит в последнюю очередь.

Что делать, если проблемная зона – ноги или внутренняя часть бедер? Применять комплексный подход.

На 80% похудение зависит от питания. Скорректируй свой рацион, иначе, сколько ни делай махов ногами, мышцы под жиром не прорисуются. Соблюдай правило "3 приема пищи + 1 перекус" без подъеданий, следи за порциями и балансом питательных веществ и витаминов.

Тренируйся, чтобы создать дефицит калорий, который нужен для сжигания жира (кардио, танцы, плавание, пробежка).

А также подключай массаж сухой щеткой, и используй скрабы 2-3 раза в неделю.

Начни действовать! Ноги мечты уже близко.