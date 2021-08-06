Тарелка здорового питания: что в ней должно быть

Многие слышали, что для грамотного питания следует придерживаться правила здоровой тарелки. Это не диета и не запрет каких-либо продуктов.

Это сбалансированное питание, которое позволяет оставаться в отличной форме. Подробнее рассказала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Тарелка здорового питания была создана экспертами по питанию Гарвардской школы общественного здравоохранения. "Правило тарелки" – хорошее подспорье для составления плана приема пищи, которое легко понять даже школьникам,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что если придерживаться этого правила, можно быть уверенным в сбалансированном питании.

В чем заключается правило тарелки:

½ тарелки – это салат или овощи холодной обработки (картофель сюда не относится). Фруктов должно быть в 2 раза меньше, чем овощей.

– это салат или овощи холодной обработки (картофель сюда не относится). Фруктов должно быть в 2 раза меньше, чем овощей. ¼ тарелки – полезные белки (рыба, птица, морепродукты, субпродукты, яйца, фасоль). Важно: избегайте переработанных продуктов (колбас, сосисок, бекона и пр.). Также ограничьте потребление красного мяса.

– полезные белки (рыба, птица, морепродукты, субпродукты, яйца, фасоль). Важно: избегайте переработанных продуктов (колбас, сосисок, бекона и пр.). Также ограничьте потребление красного мяса. ¼ тарелки – гарнир из сложных углеводов (картофель, рис, макароны, гречка и пр.).

На тарелке должны быть продукты не менее пяти цветов.

Правило тарелки предусматривает много овощей и зелени / Фото Pixabay

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В меню нужно добавить полезные растительные масла в умеренном количестве: оливковое, кукурузное, рапсовое, кунжутное и т.д. Следует избегать гидрогенизированных масел из-за содержания в них трансжиров,

– уточнила тренер.

Овощи, грибы, морепродукты – только вам выбирать, чем дополнить блюдо из макарон. Украинский бренд "Тая" заботится, чтобы завтрак, обед и ужин принесли вам максимум удовольствия и пользы для организма.

Правило тарелки – это не диета, это полезный и комфортный стиль питания, которого рекомендуется придерживаться на постоянной основе. Это поможет сделать рацион разнообразным.

Такой вариант питания можно использовать не только дома, но и в гостях, кафе или ресторанах. Обратите внимание, что нужно придерживаться питьевого режима. Это должна быть очищенная вода, а не соки или газировка.