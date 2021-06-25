Такое сможет даже новичок: как сделать подушку для домашнего питомца

Пространство для домашнего любимца очень важное и нужное. Поэтому если вы не хотите, чтобы собака спала вместе с вами на одной кровати – создайте для нее отдельное место.

Подушки для домашних любимцев можно приобрести в магазине или сшить собственноручно из старых вещей. Как это сделать – рассказываем в нашем материале.

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Для новой подушки домашнего любимца вам понадобится:

игла и нить под цвет ткани;

ножницы;

наполнитель;

вязаный свитер или свитшоты. Важно, чтобы ваша старая вещь имела рукава.



Найдите ненужную одежду для подушки / Фото Unsplash

Для работы можно использовать швейную машинку или сделать все вручную.

Как сшить подушку для домашних любимцев: пошаговая инструкция

Шаг 1

Сшейте горловину, наполните рукава и верхнюю часть свитера сентипоном. Его можно приобрести в магазине текстиля или извлечь из старой подушки.



Сшейте горловину и добавьте в рукава наполнителя / Фото Pinterest

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Шаг 2

Соедините рукава между собой, чтобы получились круглые бортики.

Шаг 3

Добавьте в серединку будущей лежанки наполнителя и проложите шов внизу.



Наполните середину сентипоном и проложите шов / Фото Pinterest

Важно использовать свою вещь, чтобы домашний любимец смог почувствовать ваш запах. Так ему будет проще привыкнуть к новому месту.

Если вы хотите спрятать воротник, можете заправить его внутрь и прошить край горловины. Тогда ваша подушка будет идеально круглой.



Если спрятать горловину внутрь – получится круглая подушка / Фото Pinterest

Вы можете экспериментировать с различными формами и вещами. К примеру, можно сделать подушку для котика из старых джинсов.



Подушка из старых джинсов / Фото Pinterest

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Идеи для подушек своими руками

Этот рождественский свитер стал яркой подушкой / Фото Pinterest



Эта вещь получила новую жизнь и будет служить домашнему животному / Фото Pinterest



Лежанка в форме квадрата / Фото Pinterest

Подушка из старого свитера / Фото Pinterest



Новое пространство из старых джинсов / Фото Pinterest