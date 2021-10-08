Так пресса не накачать: две главные ошибки при скручивании

Что ни говори, но самым популярным способом накачать кубики на животе до сих пор являются скручивания. Однако это упражнение не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Если выполнять его неправильно, желаемого результата вы так и не дождетесь.

Все хотя бы раз качали пресс, и это, скорее всего, были классические скручивания, после которых болела шея и поясница. Фитнесс-тренер Кирилл Торос наглядно показал, какие ошибки совершают новички, когда начинают работать над мышцами живота.

И еще Как накачать широкие плечи дома: видео тренировки с резиновой петлей

Перед выполнением любого упражнения важно разобраться сначала с техникой его выполнения, чтобы не навредить себе. Поэтому тренер на собственном примере подробно разобрал главные ошибки во время тренировки на пресс и объяснил саму суть движения скручивания.

Как не стоит качать пресс

Если во время скручивания сильно тянуть корпус руками за шею, то у вас обязательно появятся дискомфорт и болевые ощущения после тренировки.

Сильный подъем корпуса. В таком положении мышцы пресса уже не работают.

Как эффективно поработать над мышцами живота

Делайте короткую амплитуду скручивания, тогда работает только пресс и нет нагрузки на шею.

За счет поднятых ног вы плотно прижимаете поясницу к полу, поэтому болевых ощущений не будет.

Читайте также Тренер показал 4 упражнения для рельефной груди: видео домашней тренировки

Текст публикации Кирилла Тороса:

Все хоть раз качали пресс, но по итогам получали боль в шее, пояснице и стерт копчик.

Сделаем так, чтобы такого больше не было! На первом примере разберем основные ошибки, а на втором попробуем понять саму суть движения. В любом упражнении сначала нужно разобраться с техникой, чтобы не навредить себе.