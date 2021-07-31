Сумка вместо чемодана и еще 8 незаменимых советов для тех, кто собирается в командировку
Источник:24 канал
Командировки – неотъемлемая часть работы для многих профессий. Комфортность вашего пребывания в командировке будет зависеть от того, насколько эффективно вы к ней подготовитесь.
А Идеи 24 вам в этом помогут. Ведь планирование – залог успеха.
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Минимум гардероба
Берите с собой только то, что вам понадобится, а не "может пригодится".
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Сумка лучше чемодана
С сумкой перемещаться удобнее и не придется ждать багаж по прилету.
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Вещи, свернутые роллами
Вещи, свернутые роллами, занимают меньше места, чем вещи, сложенные стопками.
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Комфорт превыше всего
Возьмите с собой вещи, которые позволяют вам чувствовать себя комфортно. Это может быть, например, крем для рук, наушники, антибактериальный гель и любимый парфюм.
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Список вещей
Составьте список необходимых вещей, ведь без него вы точно что-то забудете.
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Питание
Питайтесь в фастфудных заведениях – как минимум гарантия того, что не получите расстройство желудка.
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Планирование
Никакого "на месте все спланирую". Простая заметка со списком встреч и задачами на эти встречи сэкономит много времени, повысит эффективность командировки и снизит общий уровень напряженности.
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Офлайн-карты
Отсутствие интернета – это не повод потеряться или заблудиться в незнакомом городе. Существует много приложений для офлайновой навигации, которые умеют прокладывать любые маршруты без интернета.
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Сувениры
Если командировка в другую страну, берите с собой национальные сувениры. Партнеры очень лояльны к таким символическим подаркам. И это касается не только поездок в другую страну. Подарок он везде подарок.
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