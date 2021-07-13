Странные названия предметов, которыми мы пользуемся ежедневно

Некоторые вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, имеют очень странные названия. Эти слова вас точно порадуют и удивят.

Вы, возможно, даже не догадываетесь, что каждый день пользуетесь бирдекелем, феррулем или ляссе. До сих пор не знаете, что это? Идеи 24 раскрывают интересные названия обычных предметов.

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Будничные предмены с интересными названиями

Подставки для пивных бутылок и бокалов имеют свое оригинальное название – бирдекель.



Подставки для пива – бирдекель / Фото Pinterest

Если почистить банан от кожуры легко, то с волокнами не всегда удается справиться так просто. Они имеют интересное название – флоэмы.



Волокна в банане имеют название / Фото Kids-tube

Пендельтюр – это двери, которые открываются в обе стороны и держатся на петлях.

Мюзле – это металлический дротик, который закручивается вокруг пробки и фиксирует его на бутылке шампанского.



Мюзле фиксирует пробку в бутылке шампанского / Фото Winestyle

Крышечки с пива, для которых требуется открывалка, называются кроненкришкы.



Крышечки стеклянных бутылок – кроненкришкы / Фото Ecozvar

Металлический или пластиковый наконечник на шнуровке, который служит для того, чтобы ее было легче надеть, – еглет.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взятьтоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.



Металлический наконечник шнуровки называется еглет / Фото Pinterest

Напольный унитаз имеет тоже оригинальное название – чаша Генуя.



Напольный унитаз – чаша Генуя / Фото Pinterest

Феррул – это металлический наконечник, который соединяет резинку и карандаш.



Металлический наконечник карандаша / Фото Pinterest

Закладка, один конец которой закреплен в корешке книжки или блокнота, называется ляссе.



Закладка в блокноте или книге / Фото Zaton

Одноразовые контейнеры из нескольких слоев фольги, которые помогут сохранить пищу теплой, называются касалетка.



Контейнеры, содержащие тепло / Фото Pinterest

Интересно знать Самые нелепые лайфхаки, в существование которых трудно поверить

А это веселое название принадлежит яркой щетке для смахивания пыли – пипидастр.



Щетка для пыли / Фото Vroda

Пунт – это дно стеклянной бутылки с выбоиной внутри.



Дно бутылки имеет свое название – пунт / Фото Winestyle