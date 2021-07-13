Странные названия предметов, которыми мы пользуемся ежедневно
Источник:24 канал
Некоторые вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, имеют очень странные названия. Эти слова вас точно порадуют и удивят.
Вы, возможно, даже не догадываетесь, что каждый день пользуетесь бирдекелем, феррулем или ляссе. До сих пор не знаете, что это? Идеи 24 раскрывают интересные названия обычных предметов.
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Будничные предмены с интересными названиями
Подставки для пивных бутылок и бокалов имеют свое оригинальное название – бирдекель.
Подставки для пива – бирдекель / Фото Pinterest
Если почистить банан от кожуры легко, то с волокнами не всегда удается справиться так просто. Они имеют интересное название – флоэмы.
Волокна в банане имеют название / Фото Kids-tube
Пендельтюр – это двери, которые открываются в обе стороны и держатся на петлях.
Мюзле – это металлический дротик, который закручивается вокруг пробки и фиксирует его на бутылке шампанского.
Мюзле фиксирует пробку в бутылке шампанского / Фото Winestyle
Крышечки с пива, для которых требуется открывалка, называются кроненкришкы.
Крышечки стеклянных бутылок – кроненкришкы / Фото Ecozvar
Металлический или пластиковый наконечник на шнуровке, который служит для того, чтобы ее было легче надеть, – еглет.
Металлический наконечник шнуровки называется еглет / Фото Pinterest
Напольный унитаз имеет тоже оригинальное название – чаша Генуя.
Напольный унитаз – чаша Генуя / Фото Pinterest
Феррул – это металлический наконечник, который соединяет резинку и карандаш.
Металлический наконечник карандаша / Фото Pinterest
Закладка, один конец которой закреплен в корешке книжки или блокнота, называется ляссе.
Закладка в блокноте или книге / Фото Zaton
Одноразовые контейнеры из нескольких слоев фольги, которые помогут сохранить пищу теплой, называются касалетка.
Контейнеры, содержащие тепло / Фото Pinterest
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А это веселое название принадлежит яркой щетке для смахивания пыли – пипидастр.
Щетка для пыли / Фото Vroda
Пунт – это дно стеклянной бутылки с выбоиной внутри.
Дно бутылки имеет свое название – пунт / Фото Winestyle