Как в Starbucks, но здоровее: ароматный кофе с тыквенным кремом в домашних условиях

Для того, чтобы насладиться нежным вкусом кофе, не нужно теперь искать кафе Starbucks. Вы можете приготовить здоровую версию уникального напитка дома.

Холодный кофейный напиток с тыквенным кремом (Starbucks Pumpkin Cream Cold Brew) был добавлен в 2020 году и быстро стал фаворитом многих. Благодаря этому рецепту вы можете его легко готовить дома и наслаждаться вкусным кофе вместе с родными и друзьями.

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Ароматный кофе с тыквенным кремом

В Starbucks нежный напиток готовят из холодного кофе, добавляя ваниль, пену из тыквенных крема и специи, но некоторые изобретатели добавляют туда еще один интересный ингредиент – кленовый сироп.



Как приготовить кофе как в Starbucks / Фото Unsplash

Ингредиенты для тыквенного крема:

50 граммов сгущенного молока;

50 граммов тыквенного пюре;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

2 столовые ложки молока;

2 столовые ложки специй из тыквы;

2 столовые ложки взбитых сливок.

Способ приготовления



Ароматный кофе с тыквенным кремом / Фото Unsplash

Шаг 1. Смешайте все ингредиенты для тыквенного крема и взбейте капучинатором или миксером.

Шаг 2. Приготовьте кофе и охладите его. На дно налейте 1 чайную ложку кленового сиропа, лед, залейте все холодным кофе и сверху выложите тыквенный крем.

Шаг 3. Когда крем начинает проходить сквозь лед и смешиваться с кофе, можете наслаждаться этим напитком.

В Starbucks кофе с тыквенным кремом содержит 250 калорий 31 грамм сахара, а домашний – 192 калории и 9 граммов сахара.

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