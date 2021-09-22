Как в Starbucks, но здоровее: ароматный кофе с тыквенным кремом в домашних условиях
Источник:Eating Well
Для того, чтобы насладиться нежным вкусом кофе, не нужно теперь искать кафе Starbucks. Вы можете приготовить здоровую версию уникального напитка дома.
Холодный кофейный напиток с тыквенным кремом (Starbucks Pumpkin Cream Cold Brew) был добавлен в 2020 году и быстро стал фаворитом многих. Благодаря этому рецепту вы можете его легко готовить дома и наслаждаться вкусным кофе вместе с родными и друзьями.
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Ароматный кофе с тыквенным кремом
В Starbucks нежный напиток готовят из холодного кофе, добавляя ваниль, пену из тыквенных крема и специи, но некоторые изобретатели добавляют туда еще один интересный ингредиент – кленовый сироп.
Как приготовить кофе как в Starbucks / Фото Unsplash
Ингредиенты для тыквенного крема:
- 50 граммов сгущенного молока;
- 50 граммов тыквенного пюре;
- 2 чайные ложки ванильного экстракта;
- 2 столовые ложки молока;
- 2 столовые ложки специй из тыквы;
- 2 столовые ложки взбитых сливок.
Способ приготовления
Ароматный кофе с тыквенным кремом / Фото Unsplash
Шаг 1. Смешайте все ингредиенты для тыквенного крема и взбейте капучинатором или миксером.
Шаг 2. Приготовьте кофе и охладите его. На дно налейте 1 чайную ложку кленового сиропа, лед, залейте все холодным кофе и сверху выложите тыквенный крем.
Шаг 3. Когда крем начинает проходить сквозь лед и смешиваться с кофе, можете наслаждаться этим напитком.
В Starbucks кофе с тыквенным кремом содержит 250 калорий 31 грамм сахара, а домашний – 192 калории и 9 граммов сахара.
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