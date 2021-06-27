Как спасти ноутбук от перегрева и шума: действенные лайфхак

Шум ноутбука отвлекает вас от работы? Идеи 24 подготовили для вас советы, которые помогут забыть об этой проблеме.

Как известно, вентилятор помогает охладить ноутбук, и, если его не перегружать, уровень шума будет едва заметным. Мы расскажем, как предупредить появление странных звуков и бороться с ними.

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Причины появления шума

Перегрузка устройства



Делайте перерыв во время работы, он нужен ноутбуку / Фото Pinterest

Если устройство работает бесперебойно 8-часовой рабочий день и выполняет сложные операции, это приводит к перегреву ноутбука. В результате – вентилятор увеличивает мощность, что создает дополнительный шум. Рекомендуем не злоупотреблять длительными игровыми сеансами и делать паузы в работе, чтобы лэптоп мог охладиться.

Плохо закрепленные детали

Если, кроме шума вентилятора, вы слышите другие звуки – проверьте, хорошо ли закреплены все детали внутри. При необходимости, обратите к проверенным центров, где чинят технику.

Пыль

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Если устройство начал шуметь недавно и раньше вы этого не замечали даже во время игр, дело может быть в пыли. Ее накопление препятствует нормальной работе вентилятора. В результате – вы слышите характерный шум.

Неровная поверхность



Ноутбук должен стоять на ровной твердой поверхности / Фото Unsplash

Если во время работы вы чувствуете вибрацию, проверьте, ровно ли стоит ваш ноутбук. Системный блок дает о себе знать, когда поверхность, на которой он лежит, шаткая.

Жесткий диск

Еще одна причина громкой работы лэптопа скрывается в жестком диске. Его магнитные головки выдают неприятные звуки щелчок. Это случается при усиленной работе.

Что делать, если ноутбук шумит, греется?

Обновите драйверы и Bios

Не игнорируйте обновления, ведь они очень важны и изрядно влияют на работоспособность устройства. Посетите сайт и загрузите оттуда драйверы. Это повысит скорость работы и поможет избавиться шума и перегрева.

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Почистите ноутбук от пыли



Лучше доверьте это дело профессионалам / Фото Unsplash

Пыль и мелкий мусор замедляют работу переносного компьютера. Они затрудняют вращения, провоцируют появление шума. К тому же регулярное очищение кулеров поможет продлить жизнь вашему лэптопу.

Почистить ноутбук можно в домашних условиях. Для этого: