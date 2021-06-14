Как создать неповторимый образ с временной татуировкой: идеальное решение

Татуировки нынче в моде. Но как быть, если отставать от моды не хочется, да и татушки на теле нравятся, а вот набить узор на кожу, зная, что его не стереть и не смыть, когда надоест, – страшно? Выход есть!
Сделайте временную татуировку. А когда надоест или пыл отличаться креативной татушкой пройдет – быстро сведете. Рассказываем, как сделать временное тату дома.
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Временная тату поможет сделать ваш образ неповторимым. Ведь создать временную татуировку не сложно. После завершения процедуры на теле останется рисунок, однако, в зависимости от краски, он продержится от одного до четырех недель. За этот период вы поймете, устраивает ли вас этот рисунок и смогли бы вы всю жизнь с ним проходить.
Создать татуировку очень легко / Фото pixabay
Материалы, которые Вам понадобятся:
- небольшая емкость;
- порошок хны;
- ватный тампон;
- лимонный сок;
- фломастер;
- эвкалиптовое масло,
- кисточка для рисования.
Инструкция
- Разбавьте в емкости порошок хны теплой водой с добавлением лимонного сока, до консистенции густой кашицы. Сделать это нужно примерно за 30 минут до начала процедуры.
- Обработайте участок кожи на теле, где Вы намерены нанести тату.
- Нарисуйте рисунок на пленке с помощью фломастера и приложить ее к коже для получения отпечатка.
- Полученный отпечаток обведите кисточкой, макая ее в чаше с хной.
Никто и не заметит, что у вас ненастоящая татуировка / Фото unsplash