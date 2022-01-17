Создаем вместе с детьми: как сделать разноцветный экологический пластилин дома

Играть пластилином любят чуть ли не все дети, ведь из него можно создать любую фигурку. Если вы не доверяете производителям магазинного пластилина, можете легко сделать свой.

Все эти рецепты пластилина предназначены для детей от 2 лет. Инструкции по изготовлению читайте в материале.

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Резиновый игровой пластилин

2 стакана пищевой соды;

пол стакана воды;

1 стакан кукурузного крахмала;

пищевой краситель (по желанию).

Смешайте ингредиенты в миске вилкой до однородности. По желанию добавьте пищевой краситель. Варите в кастрюле на среднем огне до загустения. Выложите на тарелку или вощеную бумагу и оставьте остыть. Резиновое игровое тесто действительно 2 недели, если его хранить в герметичной емкости в холодильнике.

Овощной пластилин

Это игровое тесто окрашивают овощным соком вместо пищевого красителя. Вы можете использовать свеклу для розового, шпинат для зеленого, а морковь для оранжевого цвета. Процедите кухонный сок перед использованием.

1 стакан муки;

пол стакана соли;

2 столовых ложки крема от зубного камня;

2 столовых ложки масла;

1 стакан воды;

свекольный, шпинатный или морковный сок.

В миске смешайте муку, соль, крем и растительное масло. Медленно влейте воду в смесь. Осторожно готовьте в кастрюле на среднем огне, помешивая, пока тесто не станет густым. Затем выложите его на вощеную бумагу и оставьте остыть.

Вымешивайте тесто руками, пока оно не получите нужную консистенцию. Разделите его на маленькие шарики и добавьте несколько капель овощного сока. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в полиэтиленовый пакет для хранения продуктов в холодильник.

Пластилин из овсяных хлопьев

1 стакан муки;

2 стакана овсяных хлопьев;

1 стакан воды.

Соедините в миске муку и овсянку. Постепенно влейте воду. Перемешайте до однородности и добавьте пищевой краситель, если хотите.