Советов мало не бывает: 8 идей, как навести порядок в гараже

В каждом гараже наверняка найдется множество полезных вещей и различных мелочей. И все эти катушки, отвертки, щетки, гвозди и другие полезные штуки нужно уметь организовывать так, чтобы они всегда были под рукой, но при этом не загромождали пространство и не терялись.
Однако, как сделать так, чтобы порядок был реальный, а не декоративный? Мы предлагаем 8 лучших решений.
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Чистота и порядок
Порядок там, где не мусорят. Или где мусор своевременно убирают. Чтобы мусор своевременно убирался, мешки должны быть под рукой. Например, на держателе для полотенец.
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В карманах
Организатор для обуви можно приспособить для хранения баллончиков с краской. Или щеток. Или еще чего-нибудь.
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Лотки для мелочей
Формы для кексов идеально подходят для хранения различных креплений.
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Перфорированный стеллаж
Перфорированная панель – уникальный материал для оптимизации вещей. И если в вашем гараже ее нет, срочно покупайте. По сути, иногда только ее достаточно, чтобы все упорядочить. Не забудьте о крючках и лотки.
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Шкатулка для лент
Соберите все ленты в "ящик". С такого хранилища и теряться не хочется. Очень удобно.
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Магнит
Магнит, прикрепленный к стене, позволит упорядочить насадки для шуруповертов и любые другие малогабаритные металлические предметы.
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Свободное место
Нижнюю сторону полок можно оборудовать потайной системой хранения. Понадобятся лишь банки с откручивающейся крышкой. Прикрутив крышки снизу полки шурупами, сможете накручивать на них банки, а в банках хранить любую мелочь – гвозди, саморезы, дюбеля.
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Столик, диван
Стол – жизненно необходимая вещь. Установите раскладную конструкцию. Возьмите столешницу, ножку, дверные петли - и соберите элементы воедино.
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