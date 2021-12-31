Сода и еще один бюджетный очиститель: чем отмыть духовку от жира и нагара

Иногда мысль об очищении духовки хуже самого процесса. Однако не все так затруднительно, если знать несколько действенных методов.

Что нужно для очищения духовки? Здесь есть несколько вариантов. Можно приобрести специальные моющие средства или приготовить натуральные и безвредные для кожи очистители. Рассказываем о втором варианте подробнее!

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Экосредства для очищения духовки

Сода и уксус

Во время очищения духовки используйте крепкие резиновые перчатки, чтобы защитить кожу.

Выньте из духовки решетки и другие принадлежности. Расстелите газеты или бумажные полотенца на полу под духовкой.

Возьмите небольшую миску и смешайте пол стакана пищевой соды с 2 – 3 столовых ложки воды. Измените соотношение, если нужно, до тех пор пока не получится густая паста.

Наденьте перчатки и пальцами нанесите пасту внутри духовки, покрывая заднюю часть, бока, дно, верх, дверцу, углы и щели.

Если у вас есть электрическая духовка, не наносите пасту на нагревательные элементы. Если у вас газовая духовка, не помещайте пасту туда, где проходит газ. Закройте духовку, когда закончите. Оставьте пасту на 10 – 12 часов или ночью.

Тем временем поставьте решетки в кухонную раковину (или ванную, если у вас есть очень большие стойки). Посыпьте пищевую соду на решетки, а затем налейте сверху уксус. Смесь начнет пениться. Когда это прекратится, заполните ванну. Оставьте стойки на 10 – 12 часов или на ночь.

Через 10 – 12 часов откройте духовку и хорошо протрите ее влажной тряпкой. Выньте решетки из воды и протрите тканевой тряпкой, пока не исчезнет весь жир и грязь. Высушите решетки.

Лимоны

Наполните крепкую миску среднего размера водой. Разрежьте два лимона пополам и положите их в сосуд.

Разогрейте духовку до 250 градусов. Поставьте туда миску и оставьте на час. Через час выключите духовку, откройте ее и дайте немного остыть.

Пока духовка еще теплая (но достаточно прохладная, чтобы вы могли безопасно прикасаться внутри, не обжечься), возьмите влажную ткань и протрите все поверхности внутри. При необходимости используйте влажную губку из микрофибры, чтобы удалить лишние липкие места.