Скульптор создает динамические скульптуры из бронзы: фото удивительных фигур

Испанская художница переосмысливает динамику человеческих тел, превращая их в бронзовые полоски. Работы женщины становятся все популярнее – невероятные скульптуры пленяют посетителей художественных галерей.

Для оформления причудливых изгибов скульптор использует бронзу.

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Скульптура пустоты

Изабель Мирамонтес, бельгийка испанского происхождения, создает абстрактные тела, исследуя концепцию скульптуры. Ее творения – противопоставление классическим фигурам. Для художницы скульптура – это не блок материала, который придается форма, а пустота, которой художник придает поверхность.



"Танго", Изабель Мирамонтес / Фото artsy

Что известно о Мирамонтес Скульптор родилась в 1962 году в Испании, а выросла в бельгийском Брюсселе. Женщина закончила ряд художественных институтов, получив звание профессиональной художницы и скульптора. Сначала Изабель не видела себя в скульптурировании, однако на творчество ее натолкнул друг-художник. После визита на его выставку фигур Мирамонтес начала создавать пластические скульптуры людей.

Фигуры, которые создает скульптор, обычно 50 – 77 сантиметров высотой. Плоскими изгибами художница показывает, что бронзовые люди – живые, имеют душу и движение.



Через полоски бронзы художница передает динамику и настроение тел / Фото artsy

Персонажи скульптур Мирамонтес не имеют четко выраженных лиц – женщина подчеркивает, что личность этих фигур достаточно метафорическая.