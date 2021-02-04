8 логотипов компаний, которые заставят смеяться каждого
Логотип создается для легкой узнаваемости бренда компании среди потребителей. Он должен быть уникальным и качественным, привлекать внимание покупателя.
Источник: 24 канал
Логотипы были созданы для того, чтобы различать товары производителей из одной отрасли. К сожалению не все компании понимают, как сделать это правильно.
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Вот некоторые неудачные логотипы, которые были созданы.
1. Олимпийские игры в Лондоне 2012 года
Иран угрожал бойкотировать олимпиаду, поскольку его представители увидели слово "Сион".
Фото reddit
2. Стоматологическая клиника
Фото reddit
3. Кафе "Выпечка мамы" в Греции
Фото unsplash
4. А – стиль
Создается впечатление, что это просто 2 человека, которые занимаются любовью. Кстати, данный эффект был создан как шутку.
Фото reddit
5. Управление государственной торговли
Кто-то заметил, который имеет вид логотип, если его повернуть на 90 градусов.
Фото reddit
6. Институт восточных исследований, Университет Санта-Катарины
Предполагалось, что это храм, который стоит на фоне Солнца.
Фото unsplash
7. Педиатрическая клиника Арлингтона
Фото unsplash
8. Спутниковое телевидение Mont-sat
Польский спутник выглядит очень довольным самим собой.
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Фото unsplash
9. Танцевальные занятия джаза для детей
Присмотритесь внимательно, возможно, вы не сразу что-то увидите.
Фото reddit
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