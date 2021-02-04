Логотип создается для легкой узнаваемости бренда компании среди потребителей. Он должен быть уникальным и качественным, привлекать внимание покупателя.

Источник: 24 канал

Логотипы были созданы для того, чтобы различать товары производителей из одной отрасли. К сожалению не все компании понимают, как сделать это правильно.

Читайте также: 7 изобретений невероятных, которые вышли случайно

Вот некоторые неудачные логотипы, которые были созданы.

1. Олимпийские игры в Лондоне 2012 года

Иран угрожал бойкотировать олимпиаду, поскольку его представители увидели слово "Сион".



Фото reddit

2. Стоматологическая клиника



Фото reddit

3. Кафе "Выпечка мамы" в Греции



Фото unsplash

4. А – стиль

Создается впечатление, что это просто 2 человека, которые занимаются любовью. Кстати, данный эффект был создан как шутку.



Фото reddit

5. Управление государственной торговли

Кто-то заметил, который имеет вид логотип, если его повернуть на 90 градусов.



Фото reddit

6. Институт восточных исследований, Университет Санта-Катарины

Предполагалось, что это храм, который стоит на фоне Солнца.



Фото unsplash

7. Педиатрическая клиника Арлингтона



Фото unsplash

8. Спутниковое телевидение Mont-sat

Польский спутник выглядит очень довольным самим собой.

.

Фото unsplash

9. Танцевальные занятия джаза для детей

Присмотритесь внимательно, возможно, вы не сразу что-то увидите.



Фото reddit