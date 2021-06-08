Как использовать скотч, чтобы шокировать страховщиков и полицию: 9 ярких фото

8 июня 2021 , 19:40
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Источник:

24 канал

Скотч – незаменимая в быту вещь. С его помощью можно решить многие проблемы. Но иногда применение этой полезной клейкой ленты доходит до абсурда.

Предлагаем вам оценить уровень креатива (или безалаберности?) некоторых представителей вида homo sapiens.

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1. Ремонт поезда скотчем

Фото acfun

2. Зачем везти автомобиль на шиномонтаж, если колесо можно отремонтировать с помощью скотча?

Фото medium

3. Строители решили, что скотч может удержать даже кирпичную колонну

Фото vicove

4. А вы смогли бы спокойно подниматься по этой лестнице?

Фото startface

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5. Не бывает плохих мастеров, бывает мало скотча

Фото cont.ws

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6. Можно отчитываться о проделанной работе

Фото vicove

7. И сигнализация не нужна

Фото trucsetconseilsecolos

8. Хороший скотч и столбцы способен закрепить

Фото umbrella.green

9. Интересно, а они знали, для чего предназначен шлагбаум?

Фото humoras

Автор: Сніжана Лісова