Скорая помощь вещам: как спасти одежду от жирных пятен

Наверное каждый сталкивался с неприятными жирными пятнами. Они всегда появляются очень незаметно и не вовремя.

Жирные пятна могут испортить любую вещь, ведь от них так трудно избавиться. Идеи 24 делят действенными методами, которые помогут спасти любимую одежду.

Интересно знать Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя

Как вывести свежие пятна

Соль

Свежие пятна от жира, сала и масла поможет вывести соль. Посыпьте поврежденное место и оставьте на 10 минут. После этого уберите лишние кристаллики. Если жирные следы остались, можете повторить процедуру.

Крахмал или мел



Используйте крахмал или мел для удаления жирных пятен / Фото Pinterest

Порошок мела или крахмал легко и быстро впитают жир и удалят загрязнения с одежды. Нанесите немного продукта на пятно, оставьте на несколько минут и соберите остатки салфеткой или щеткой.

Можно также использовать соду для удаления загрязнений, следуя этой технологии.

Бумага

Если жир попал на деликатную ткань, которую не можно стирать сильнодействующими средствами или тереть щеткой, воспользуйтесь этим способом. Разложите вещь на гладильной доске, на загрязнение положите чистый лист бумаги и проведите теплым утюгом (до 60 градусов). Как только на бумаге появятся жирные следы, поменяйте ее на чистую и повторите процедуру.

Как бороться с устаревшими жирными пятнами

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом

Застарелые загрязнения выводить сложнее, чем свежие, поэтому всегда старайтесь выстирать вещь сразу. Если же такой возможности нет, у нас есть несколько способов, которые помогут вывести пятна.



Застарелые загрязнения сложнее отстирать / Фото Pinterest

Средство для посуды

Средство для мытья посуды легко справится с жиром не только на тарелках, но и на одежде. Добавьте немного жидкости на мокрую поролоновую губку, вспеньте и нанесите на пятно. Оставьте вещь на 20 минут, после чего постирайте и просушите.

К теме Пятна от чернил теперь не проблема: как отстирать шариковую и гелевую ручку

Нашатырный спирт



Нашатырный спирт легко справится с загрязнениями / Фото Pinterest

В вашей аптечке точно найдется это вещество. Оно легко справится со старыми загрязнениями. Смочите ватный диск в растворе нашатырного спирта и нанесите на поврежденный участок. После этого постирайте и высушите вещь.