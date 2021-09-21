Сколько можно хранить продукты в морозильной камере и что не стоит замораживать

Все знают, чтобы продлить жизнь продуктам, их можно заморозить. И таких готовых блюд, фруктов и овощей в морозилке может быть много.

Задумывались ли вы когда о сроке годности продуктов, которые вы отправляете в морозильную камеру? Они могут храниться там ни вечно. Поэтому, чтобы не навредить себе мясом, которое заморозили несколько лет назад, стоит знать сколько можно держать продукты в морозильной камере.

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Сколько можно хранить продукты в морозильной камере

Запасы в морозильной камере никогда не бывают лишними, ведь могут спасать в ситуации, когда холодильник становится пустым. Но здесь следует периодически проводить ревизию и выбрасывать то, что не использовали в течение 12 месяцев. Это как с гардеробом: то, что не носили в течение года, нужно утилизировать.

Об этом следует помнить при замораживании



Замораживать продукты в контейнерах / Фото Unsplash

В морозилке пища редко портится. Главный признак испорченного продукта – неприятный запах. Но обычно, худшее, что может случиться – потеря вкуса и качества. Продукты с высоким содержанием жира могут иметь после размораживания горчинку и слегка серо-коричневый цвет. Поэтому пища после длительного хранения не будет ядовитой, а только невкусной. Диетолог Дагмар фон Крамм советует замораживать не сырые продукты, а варенные в небольших порциях. Приготовленные блюда следует поместить в контейнеры или специальные пакеты. Также не забывайте о маркировке – она однозначно упростит вам жизнь и поможет с легкостью определять свежесть продуктов.

Что приготовить из замороженных продуктов, которые потеряли вкус



Продукты, которые потеряли вкус, можно спасти / Фото Unsplash

Если размороженные товары не имеют неприятного запаха, но вкус уже не слишком выраженный – их еще можно спасти. Например, замороженную рыбу можно нарезать небольшими кусочками и смешать со свежей, чтобы получить выраженный вкус и запах. Можете приготовить из нее рыбные котлеты.

Диетолог Дагмар фон Крамм также рекомендует готовить суп-пюре. Мясо или овощи положите в кастрюлю, доведите до кипения, измельчите в блендере, приправьте томатной пастой, бульоном и сметаной и наслаждайтесь свежей вкусной едой.

Продукты, которые нельзя замораживать



Эти продукты не стоит замораживать / Фото Unsplash

Некоторые продукты не стоит отправлять в морозильную камеру, а именно: яйца, листовые и свежие салаты, редис, сырой картофель, лук, огурцы или помидоры. К тому же не очень любят низкие температуры сырые яблоки, груши и десерты. Они, как и другие продукты с высоким содержанием воды, при размораживании становятся кашеобразными и теряют консистенцию. Эксперты также не рекомендуют замораживать молочные продукты: йогурты, простоквашу, сметану и другие, ведь они быстро флокулюют и сворачиваются в комочки.

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