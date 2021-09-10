Шоколадный кекс за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Если вы хотите завтракать кексами и не набирать килограммы, этот рецепт вам точно понравится. Приготовьте дома диетический десерт и худейте вкусно вместе с Идеи 24!
Вкусная еда – это одно из самых доступных удовольствий в жизни человека. И отказываться от него глупо. Поэтому нутрициолог Надежда Пахирко убеждена, чтобы эффективно сжигать лишние килограммы, совсем необязательно переходить на несоленое, несладкое и обезжиренное питания. Главное – правильно готовить любимые блюда, с которыми похудения будет в удовольствие.
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На этот раз Надежда рассказала, как приготовить диетический кекс, который отлично подойдет для полноценного завтрака.
Шоколадный кекс: диетический рецепт
Ингредиенты:
- Геркулес долгой варки – 40 граммов;
- Яйцо – 1 штука;
- Сыр 2% – 40 граммов;
- Груша – 40 граммов;
- Какао – 5 граммов;
- Разрыхлитель – 5 граммов;
- Заменитель сахара – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Геркулес измельчите в блендере, но не слишком мелко и перемешайте все компоненты.
- Переложите массу в чашку или силиконовую форму (в зависимости от способа приготовления).
- Готовить можно как в микроволновке, так и в духовке (в микроволновую печь поставьте чашку с массой на 2 – 3 минуты при высокой мощности, а в духовке запекайте в силиконовой форме до готовности).
Приятного аппетита!
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Шоколадный кекс на скорую руку / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Вкусная еда – это одно из самых доступных удовольствий в жизни человека. И отказываться от него глупо. Вкусно поесть любят все! Перейти на несоленое, несладкое, обезжиренное питание могут единицы. А получить фигуру мечты и улучшить свое здоровье хотят все.
Я уверенно говорю вам, что сбалансированное питание – это невероятно вкусно! Имеет только два побочных эффектов – стройное тело и хорошее самочувствие. Потому что срывов не будет. Ешь вкусно и худей! Что может быть лучше!
Убедитесь в этом сами! Попробуйте приготовить завтрак из моего авторского меню. Таким кексом можно полноценно позавтракать.
Шоколадный кекс
КБЖУ на 100 г: 167/11/5/21
Ингредиенты:
Геркулес долгой варки - 40 г
Яйцо - 1 шт.
Сыр 2% - 40 гр
Груша - 40 г
Какао - 5 г
Разрыхлитель - 5 г
Заменитель сахара - по вкусу
Готовим:
Геркулес измельчить в блендере, но не слишком мелко.
Перемешать все компоненты.
Переложить в кружку или силиконовую форму.
На высокой мощности поставить в микроволновку.
Готовить 2-3 минуты.
В духовке тоже получится, тогда используйте силиконовую форму и увеличиваем время приготовления.