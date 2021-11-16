Семейные украшения: как сделать милый новогодний декор вместе с малышом

Американская мама рассказала, как создать оригинальные украшения для новогодней атмосферы, привлекая всех, даже самых маленьких членов семьи. В видео женщина показала, как она и ее маленький ребенок делали замечательный семейный декор для новогодней елки.

Женщина по имени Хлоя живет в Канзасе и делится идеями рукоделия вместе со своей семьей.

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Также женщина рассказывает о своей повседневной жизни вместе со своим мужем и дочерью Элли.

Хлоя и ее семья / Фото из тиктока Хлои

Как создать милые и безобидные украшения

Хлоя рассказала, что для симпатичного декора нужно лишь 4 компонента:

Пластинки или фигурки из дерева;

Краска;

Блестки или глиттер;

Герметичный пакет.

Вам понадобятся краски, украшения из дерева, блестки, пакетик и ребенок, домашнее животное или вы сами,

– сказала Хлоя.

Сначала выжмите на дерево немного краски и добавьте глиттер. Затем положите поделку в пакет и позвольте вашему ребенку поиграть с ним.

Когда краска размажется, украшение надо вынуть из пакета и украсить – можно написать поздравление, дорисовать что-то или добавить больше блесток.

По словам Хлои, края декора можно очистить от краски, чтобы украшение выглядело более аккуратным.

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После того как новогоднее украшение высохнет, возьмите нитку или шнурок, чтобы повесить украшение на елку.



Привлеките ребенка к созданию милых украшений / Скриншот с видео chloeboboey

Такой декор будет приятным дополнением семейного праздника. К тому же, деревянные украшения – безопасны для детей и не несут вреда.