Секреты запекания невероятно вкусной курицы: пошаговая инструкция

Запеченная курица – любимое блюдо миллионов людей. Это действительно вкусно. А если приготовить курочку с хрустящей золотистой корочкой и подать ее целиком, не разделывая на порции, – это будет просто восторг! Приготовить целую курицу в духовке не так просто, как кажется.

Для получения сочного, ароматного и нежного мяса придется запастись посудой и безграничным терпением. А секретом приготовления мы с вами поделимся.

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Идеальной курица считается в том случае, если она полностью пропеклась, но не подгорела. В то же время она должна быть сочной и иметь золотистую аппетитную и хрустящую корочку.

Секреты правильной подготовки:

Лучше брать не замороженный продукт, а свежую курицу (можно охлажденную);

Посуда для запекания подойдет толстостенная: чугунок, утятница, керамическая форма с высокими бортами. Только такая посуда долго держит высокую температуру и прогревается равномерно. В обычных стеклянных и металлических формах продукт может подгореть;

Курицу необходимо заранее достать из холодильника, чтобы она имела комнатную температуру. Тогда прожарки получится равномерным.

Рецепт приготовления:

Мед 100 грамм;

Соевый соус 120 миллилитров;

Мягкое сливочное масло 40 грамм;

Чеснок 4-5 крупных зубчиков;

Цыпленок весом 1.8-2 килограмма;

Специи и пряности – кари, сушеный базилик, молотые имбирь и паприка, черный перец по 1/2 чайной ложки; соль 1/5 чайной ложки;

Подсолнечное или оливковое масло.



Маленькие хитрости помогут вам приготовить вкусную курицу / Фото unsplash

Маринад:

Смешайте в глубокой посуде соевый соус, мед, масло. Очищенный чеснок натрите на мелкой терке, добавьте его и специи в маринад;

Хорошо помойте тушку под проточной водой снаружи и внутри;

Возьмите курочку и тщательно натрите ее со всех сторон смесью перца и соли;

Приготовленным заранее маринадом смажьте курицу;

Оставьте ее минимум на час;

Обмотайте фольгой;

Разогрейте духовку на 250 °;

Смажьте форму маслом и положите в нее грудкой вверх тушку курицы;

Температуру опустите до 220 °, запекание курицы в духовке продлится ориентировочно 40 минут. Уберите фольгу и продолжайте запекать блюдо еще в течение 20 – 30 минут.

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Приготовить вкусную курицу не так просто, как кажется / Фото unsplash