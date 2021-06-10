Секреты запекания невероятно вкусной курицы: пошаговая инструкция

10 июня 2021 , 08:34
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Запеченная курица – любимое блюдо миллионов людей. Это действительно вкусно. А если приготовить курочку с хрустящей золотистой корочкой и подать ее целиком, не разделывая на порции, – это будет просто восторг! Приготовить целую курицу в духовке не так просто, как кажется.

Для получения сочного, ароматного и нежного мяса придется запастись посудой и безграничным терпением. А секретом приготовления мы с вами поделимся.

Читайте также Десерты с Soplica: топ-4 рецепты, которые подарят неземное наслаждение

Идеальной курица считается в том случае, если она полностью пропеклась, но не подгорела. В то же время она должна быть сочной и иметь золотистую аппетитную и хрустящую корочку.

Секреты правильной подготовки:

  • Лучше брать не замороженный продукт, а свежую курицу (можно охлажденную);
  • Посуда для запекания подойдет толстостенная: чугунок, утятница, керамическая форма с высокими бортами. Только такая посуда долго держит высокую температуру и прогревается равномерно. В обычных стеклянных и металлических формах продукт может подгореть;
  • Курицу необходимо заранее достать из холодильника, чтобы она имела комнатную температуру. Тогда прожарки получится равномерным.

Рецепт приготовления:

  • Мед 100 грамм;
  • Соевый соус 120 миллилитров;
  • Мягкое сливочное масло 40 грамм;
  • Чеснок 4-5 крупных зубчиков;
  • Цыпленок весом 1.8-2 килограмма;
  • Специи и пряности – кари, сушеный базилик, молотые имбирь и паприка, черный перец по 1/2 чайной ложки; соль 1/5 чайной ложки;
  • Подсолнечное или оливковое масло.


Маленькие хитрости помогут вам приготовить вкусную курицу / Фото unsplash

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

Маринад:

  • Смешайте в глубокой посуде соевый соус, мед, масло. Очищенный чеснок натрите на мелкой терке, добавьте его и специи в маринад;
  • Хорошо помойте тушку под проточной водой снаружи и внутри;
  • Возьмите курочку и тщательно натрите ее со всех сторон смесью перца и соли;
  • Приготовленным заранее маринадом смажьте курицу;
  • Оставьте ее минимум на час;
  • Обмотайте фольгой;
  • Разогрейте духовку на 250 °;
  • Смажьте форму маслом и положите в нее грудкой вверх тушку курицы;
  • Температуру опустите до 220 °, запекание курицы в духовке продлится ориентировочно 40 минут. Уберите фольгу и продолжайте запекать блюдо еще в течение 20 – 30 минут.


Приготовить вкусную курицу не так просто, как кажется / Фото unsplash

Автор: Ірина Бевза