Мы поделимся с вами весьма интересными резльтатами исследований.

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Зная их, вы всегда будете выходить из игры победителем!

Начнем с основ

Как вы знаете, условно, камень ломает ножницы, которые режут бумагу, а бумага накрывает камень. После наблюдения за огромным количеством таких "боев", коллектив китайских исследователей из Чжэцзянского университета обнаружил, что игрок, который победил своего противника в текущей партии, с большей вероятностью повторит свои действия в следующем раунде, а с меньшей вероятностью станет что-либо менять.

С другой стороны, если игрок проигрывает два или более раз подряд, он прекратит показывать неудачную комбинацию и постарается разбить именно тот знак, который только позволил оппоненту победить его.



Уравновешенность – ключ к победе / Фото pixabay

Проиграли?

Выбросьте тот знак, который бьет последний победный знак вашего оппонента.

Выиграли?

Не продолжайте показывать тот же знак, вместо этого, выбросьте последнюю комбинацию вашего побежденного соперника.

Советы:

Мужчины часто первым бросают камень. Если вы играете против мужа, попробуйте бумагу.

Когда вы видите, что оппонент уже дважды выбросил камень, знайте: человек ненавидит быть предсказуемой и в большинстве случаев использует ножницы. Используйте камень.



Наблюдательность приведет вас к победе / Фото pixabay