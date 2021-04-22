Мы поделимся с вами весьма интересными резльтатами исследований.
Читайте также: 20 мощных цитат из видеоигр, которые имеют смысл в реальной жизни
Зная их, вы всегда будете выходить из игры победителем!
Начнем с основ
Как вы знаете, условно, камень ломает ножницы, которые режут бумагу, а бумага накрывает камень. После наблюдения за огромным количеством таких "боев", коллектив китайских исследователей из Чжэцзянского университета обнаружил, что игрок, который победил своего противника в текущей партии, с большей вероятностью повторит свои действия в следующем раунде, а с меньшей вероятностью станет что-либо менять.
С другой стороны, если игрок проигрывает два или более раз подряд, он прекратит показывать неудачную комбинацию и постарается разбить именно тот знак, который только позволил оппоненту победить его.
Уравновешенность – ключ к победе / Фото pixabay
Проиграли?
Выбросьте тот знак, который бьет последний победный знак вашего оппонента.
Выиграли?
Не продолжайте показывать тот же знак, вместо этого, выбросьте последнюю комбинацию вашего побежденного соперника.
Советы:
- Мужчины часто первым бросают камень. Если вы играете против мужа, попробуйте бумагу.
- Когда вы видите, что оппонент уже дважды выбросил камень, знайте: человек ненавидит быть предсказуемой и в большинстве случаев использует ножницы. Используйте камень.
Наблюдательность приведет вас к победе / Фото pixabay
- Опытные игроки попытаются сыграть на вашей наивности и бросят бумагу. Используйте ножницы.
- Следите за пальцами соперника. Легкие движения подскажут вам, какой ход противник собирается использовать. Все пальцы напряжены – камень. Все пальцы расслаблены – бумага. Только два пальца напряженные – ножницы.
- Бумага используют реже в игре – в 29,6% случаев. Чаще всего используют ножницы – 35%. И еще немного чаще камень – 35,4%. Используйте эффект неожиданности.