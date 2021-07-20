Съедят в минуту и попросят добавки: 4 рецепта запеченных баклажанов

Сезон баклажанов длится до поздней осени. Так что у вас достаточно времени насладиться "синенькими" – с мясом, грибами, овощами, сыром и творогом. Варьировать можно бесконечно.

Запеките эти пузатенькие ягоды (ага, баклажаны – это ягоды) по нашим рецептам. И уверяем: вам они никогда не приедятся.

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Рецепты запеченных баклажанов

Баклажаны с фаршем и грибами



Аппетитные баклажаны с мясом и грибами / Фото Gazette

Ингредиенты:

300 граммов шампиньонов или других грибов;

200 граммов сыра;

5 баклажанов;

2 моркови;

500 граммов фарша;

5 помидоров;

1 сладкий перец;

оливковое или подсолнечное масло,

150 граммов соуса бешамель;

по 2 лука порей и репчатого;

6 зубков чеснока;

соль, паприка, майоран.

Способ приготовления:

Шаг 1. Помойте баклажаны, разрежьте их поперек на 3 части. Посыпьте пластинки солью и оставьте на полчаса, чтобы избавиться от горького привкуса. После этого сливаем темную жидкость и выкладываем баклажаны на форму для выпекания, смазываем маслом и отправляем на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Шаг 2. Вытаскиваем баклажаны из духовки и отделяем мякоть от краев, чтобы получились своеобразные формочки.

Шаг 3. Нарежьте лук репчатый и порей и обжарьте на сковороде вместе с чесноком. Добавьте грибы, перец, нарезанный пластинками, и морковь. На сковороде грибную заправку смешайте с фаршем и добавьте мякоть баклажанов, соль, паприку и специи. Влейте полстакана воды или вина, перемешайте и тушите до готовности.

Шаг 4. Заполните формочки из баклажанов мясной начинкой и полейте соусом бешамель. Добавьте сверху тертого сыра и запекайте 10 минут при температуре 200 градусов.

Овощная лазанья с баклажанами



Полезно и вкусно / Фото Pinterest

Ингредиенты:

3 баклажана;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

2 чайные ложки сушеного орегано;

600 граммов томатной пасты;

450 граммов сыра рикотта;

1 яйцо;

50 граммов пармезана;

400 граммов моцареллы;

соль, перец, петрушка, оливковое масло.

Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте и нарежьте ягоды пластинками шириной 1 сантиметр. Выложите их на форму, посолите и оставьте на 20 минут. Повторите процедуру с другой стороны, а затем промокните бумажным полотенцем.

Шаг 2. Выложите на сковороду с маслом мелко нарезанный лук, чеснок, орегано, соль и перец, и оставьте на несколько минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и держите соус на газе еще немного времени.

Шаг 3. В отдельной посуде смешайте сыр рикотта, яйцо, тертый пармезан, измельченную петрушку, соль и перец.

Шаг 4. Дно формы для запекания смажьте томатным соусом и выложите баклажаны. Сверху добавьте смесь рикотти и моцареллы, томатный соус, и накройте пластинкой баклажана. Сделайте несколько слоев, покройте все фольгой и оставьте в духовке на 35 минут при температуре 200 градусов.

Баклажаны с помидорами и сыром

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Какие аппетитные запеченные баклажаны / Фото Freepik

Ингредиенты:

2 баклажана;

3 столовые ложки оливкового масла;

4 помидора;

150 граммов моцареллы;

базилик.

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте ягоды пластинками и выложите их на форму для запекания. Полейте сверху оливковым маслом и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут, чтобы они стали мягкими.

Шаг 2. Измельчите помидоры и моцареллу и выложите на баклажаны. Выпекайте еще 5 минут, пока сыр не растопится. Перед подачей добавьте листья базилика, и готово.

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Баклажанные рулеты с творожной начинкой



Вкусные рулетики с сыром / Фото Pixabay

Ингредиенты

5 баклажанов;

1 яйцо;

200 граммов твердого сыра;

1 луковица;

5 зубков чеснока;

соль, перец и зелень.

Способ приготовления:

Шаг 1. Баклажаны разрежьте пополам, поместите в кастрюлю с водой и отваривайте в течение 20 минут.

Шаг 2. Натрите сыр, измельчите чеснок, лук, петрушку и яйцо. Смешайте все ингредиенты, добавьте соли и перца.

Шаг 3. Извлеките из кипятка баклажаны, охладите и просушите с помощью салфеток. После этого выложите творожную начинку, сверните в рулетики и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.