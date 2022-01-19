Как сделать животных из цветной бумаги: дети будут в восторге
Источник:5-Minute Crafts
Познакомьте своих детей с еще одним замечательным хобби – оригами. Попытайтесь создать с ними животных из цветной бумаги, которые станут для них великолепной игрушкой или украшением.
Оригами – это искусство составления листа бумаги, обычно квадратной, для создания определенной фигуры, которая может варьироваться от очень легкой до очень сложной. В отличие от киригамы, оно не предполагает разрезания. Если вы хотите начать заниматься этим искусством – сейчас самое время.
Интересно Продолжение "Эйфории" и другие главные кинопремьеры: что посмотреть зрителям на OLL.TV в январе
Пингвин
Что вам понадобится:
- синий или голубой лист бумаги;
- черный маркер.
Составьте бумагу по диагонали. Разверните и разровняйте. Затем снова составьте бумагу, но уже по другой диагонали. Снова разверните. Обе диагонали должны быть четкими.
Переверните бумагу и выберите одну из диагоналей. Составьте по диагонали на 1,3 сантиметра ниже отмеченной линии. У вас получится 2 треугольника, один чуть меньше другого.
Составьте верхнюю часть меньшего треугольника вниз. Снова переверните бумагу. Сложите обе боковые точки внутрь и соедините их, вставив одну из них в меньшую складку другой.
Разверните точки и сложите их пополам, но на этот раз наружу. Последний раз переверните бумагу. Согните немного верхний кончик назад, чтобы создать голову пингвина. Нарисуйте глаза маркером.
Пингвин из бумаги / Фото 5-Minute Crafts
Бабочка
Что вам понадобится:
- квадратный лист бумаги.
Отметьте все горизонтальные и диагональные сгибы бумаги, сложив ее пополам вдоль, по ширине и по диагонали (дважды).
Разровняйте бумагу и положите цветную часть лицевой стороной вниз. Соедините горизонтальные складки внутрь, чтобы образовался треугольник с клапанами. Сложите 2 лоскута внутрь и соедините их верхним концом.
Поверните фигуру так, чтобы верхняя точка треугольника была обращена вниз и сложите ее вверх, пусть она немного торчит из края.
Снова переверните фигурку и сложите маленький треугольник, выступающий внутрь. Слегка сложите фигурку по центру, чтобы придать ей форму бабочки... и все!
Бабочка оригами / Фото 5-Minute Crafts
Кошка
Что вам понадобится:
- 2 квадратных листа бумаги;
- черный маркер;
- клей.
Составьте первый лист бумаги по диагонали. У вас получится треугольник, который станет телом нашего кота. Загните нижний кончик правого конца, чтобы сформировать хвост.
Чтобы сформировать голову кота, используйте второй лист бумаги. Начните с составления листа бумаги по диагонали. У вас получится треугольник.
Согните верхнюю точку треугольника вниз и внутрь. Затем согните боковые точки вверх и внутрь. Будет выглядеть так, словно они торчат из фигуры.
Переверните бумагу и нарисуйте лицо кота. Приклейте голову к телу. Готово!
Кот из цветной бумаги / Фото 5-Minute Crafts