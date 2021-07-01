Лучшее средство для мытья окон: ингредиенты для рецепта есть в каждом доме

Уборка – больше чем просто комплекс санитарных процедур. Это настоящий ритуал для успокоения и снятия стресса. И каждая хозяйка старается вычистить свой дом до зеркального блеска. В том числе "глаза" дома – окна. Но часто бытовая химия содержит агрессивные соединения. Как уберечь свою семью от их вредного воздействия?

Очень просто! Используя для уборки натуральные, экологичные средства собственного приготовления. Вы будете поражены, как классно моет окна смесь, сделанная из того, что найдется в любом доме.

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Средства для мытья окон



Эффективные домашние средства для мытья окон / Фото Unsplash

Крахмал

Экологическое моющее средство для стекла очень легко создать дома. Для этого вам понадобится:

0,25 стакана уксуса;

0,25 стакана спирта;

1 столовая ложка крахмала.

Подготовьте разбрызгиватель, насыпьте туда крахмал и залейте его 2 стаканами теплой воды. Хорошо взболтайте, чтобы порошок растворился. Добавьте спирт и уксус и еще раз встряхните бутылку. После этого можете приступать к мытью стеклянных поверхностей.

Уксус

Для этого средства вам понадобится только вода и уксус. Сделайте экологический раствор: 50 миллилитров уксуса на один стакан воды. Перелейте в бутылочку, нанесите на стекло пульверизатором и протрите насухо.

Лимон



Сок лимона поможет отмыть окна и стеклянные поверхности / Фото Unsplash

Если же запах уксуса вам не нравится, замените его соком лимона или раствором лимонной кислоты, сохраняя пропорции.

Существует еще один рецепт моющего средства с лимоном. Этот простой и безопасный раствор хорошо очищает грязь и дезинфицирует помещения.

Как сделать моющее средство с лимоном:

Заполните банку шкурками от лимона.

Залейте их 9% столовым уксусом.

Плотно закройте банку крышкой и дайте настояться 1 – 2 недели.

Процедите раствор и смело используйте для мытья окон и пола, добавляя в воду.

Нашатырный спирт

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Нашатырный спирт – отличный помощник в мытье окон. Налейте в разбрызгиватель 2 столовые ложки спирта, который можно купить в аптеке, и 2 стакана воды. Этим средством можно очищать окна, светильники, хрусталь и зеркала.

Если ваши окна очень грязные, можете добавить в раствор с нашатырным спиртом уксуса или технического спирта с такими пропорциями:

1 столовая ложка нашатырного спирта;

1 стакан воды;

1 столовая ложка уксуса.

Средство с пеной

Если вы не представляете моющее средство без пены, испытайте этот рецепт:

2 стакана воды;

2 – 3 столовые ложки уксуса;

0,5 – 0,25 чайной ложки жидкого мыла.

Смешайте все ингредиенты в бутылке с распылителем и пользуйтесь.

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Соль



Добавьте соли в воду и мойте окна / Фото Unsplash

Для блестящих окон насыпьте в воду немного соли. Этот эффект можно получить также с помощью масла: капните немного на салфетку и протрите стекло с обеих сторон.

Глицерин

Чтобы на окна меньше оседал пыль, и они оставались чистыми дольше – попробуйте это средство:

40 мл воды;

60 мл глицерина;

2 – 3 капли нашатырного спирта.

Хорошо размешайте смесь и протрите стекло.

Этими средствами можно также мыть зеркала, стеклянную посуду, посуда из нержавейки, хрома, алюминия, керамики, мраморные и пластиковые поверхности.