Как самостоятельно чистить серебряные изделия: проверенные способы

Многие люди предпочитают украшения из серебра. Это красиво и оригинально. Вот только этот металл часто темнеет, теряет блеск и пачкается. Поэтому очень важно периодически его чистить. Такую услугу предоставляют в ювелирных мастерских, но раз в 3 – 4 месяца проводить подобную процедуру затратно.

Поэтому давайте учиться чистить серебро в домашних условиях. С помощью наших секретов сделать это легко и просто.

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Нашатырный спирт

Цепочку нужно положить в нашатырь на 15 минут, после чего высушить.



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Мыльный раствор

В теплую воду добавьте кусочек мыла, подождите, пока оно растворится. Добавьте несколько капель нашатырного спирта. Поместите украшения в этот раствор на ночь, а утром очистите старой зубной щеткой, промойте проточной водой, высушите кусочком мягкой ткани.



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Зубная паста

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Нужно будет взять зубную пасту и старую щетку. Этот способ поможет быстро справиться с темным налетом.



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Уксус

Уксус нужно подогреть и положить в него цепочку на 20 минут, после чего протереть ее и промыть теплой водой.



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Жидкость для линз

Чистить серебро можно лимонным соком и даже жидкостью для контактных линз. Это легко и просто.



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