Как быстро приготовить пиццу в домашних условиях: пошаговая инструкция

Если вам очень захотелось пиццы, но у вас совсем нет времени копаться с дрожжевым тестом – не бегите сразу к ближайшей пиццерии. Только купите несколько необходимых ингредиентов и за 10 минут вы сможете самостоятельно приготовить очень вкусную пиццу, от которой будете в восторге.
Поэтому этот рецепт именно для вас. Ну же, давай на кухню.
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Ингредиенты для теста:
- Сметана – 4 столовых ложки;
- Майонез – 4 столовых ложки;
- Яйца – 2 штуки;
- Мука – столовых ложек.
Как оказывается пиццу готовить не так-то трудно / Фото pixabay
Для начинки:
- Сыр твердый – 50 граммов;
- Ветчина или колбаса – 100 граммов;
- Помидор – 1 штука;
- Зелень – по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте колбасу соломкой;
- На крупной терке натрите сыр;
- Помойте помидор и нарежьте;
- Готовим тесто. Для этого в глубокую миску отправляем яйца и щепотку соли. Взбиваем до образования небольшой пенки;
- В полученную яичную массу льем кефир или сметану. Опять все взбиваем миксером;
- Просеиваем через сито пшеничную муку. Отправляем его в яичную массу. Замешиваем однородное тесто;
- На маленький огонь ставим сковороду, смазываем ее маслом и отправляем в нее тесто;
- Равномерно его распределяя по всей поверхности сковороды;
- Тесто посыпаем колбасой и помидорами. Равномерно их распределяя;
- Начинку посыпаем натертым сыром. Накрываем сковороду крышкой и готовим пиццу на небольшом огне примерно в течение 10 минут;
- Пицца готова. Разрезаем ее на порционные кусочки и подаем к столу.
Всего несколько минут и вкусная пицца на вашем столе / Фото pixabay