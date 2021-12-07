Рулет "Баунти" без выпечки: как приготовить вкусный десерт за 15 минут
Источник:ilovevaquero
Рулет "Баунти" можно приготовить тогда, когда гости придут через час, а десерта до сих пор нет. К тому же он подойдет всем хозяйкам, которые не готовы тратить за плитой весь день.
Для приготовления десерта понадобится 15 минут времени и несколько ингредиентов. Практически все составляющие можно отыскать у себя дома.
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Десерт "Баунти"
Рулет без выпечки легко приготовить в домашних условиях. Самый популярный вариант предлагаем дальше.
Составляющие:
- Сахарное печенье – 200 граммов.
- Какао – 2 столовые ложки.
- Молоко – 100 миллилитров.
- Сахар – 2,5 ложки.
- Сливочное масло – 80 граммов.
- Сахарная пудра – 60 граммов.
- Кокосовая стружка – 80 граммов.
- Ваниль по вкусу.
Сначала следует измельчить печенье и смешать его с какао. Затем подогреть молоко и смешать с сахаром и ванилином. Тогда перемешать все предыдущие составляющие вместе. Должно образоваться довольно вязкое тесто.
Чтобы получить крем, нужно смешать сахарную пудру, кокосовую стружку и мягкое масло. Его можно предварительно немного подтопить в микроволновке. Тогда застелить пищевую пленку на рабочей поверхности стола. Смочить руки в воде и постепенно распределить по ней шоколадное тесто. Его нужно разложить в форме прямоугольника.
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Тогда следует равномерно распределить начинку по тесту. Затем аккуратно обернуть рулет пленкой. Переложить десерт нужно в любую форму (например, для запекания), накрыть пленкой и положить в морозильную камеру. Через 2 часа оригинальное угощение можно подавать на стол с горячими напитками.