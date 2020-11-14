Для идеальных выходных: 10 идей, как подготовиться к просмотру любимых фильмов и сериалов
Просмотр фильмов или сериалов для настоящего киномана – это особый ритуал, к которому нужно заранее подготовиться, позаботившись обо всех тонкостях удобств заранее.
Наверное, каждый согласится, что для качественного и комфортного просмотра любимого фильма обязательно нужна специальная атмосфера. Создать такую атмосферу – настоящее искусство, которому вас научат Идеи 24.
Выбрали фильм, который будете смотреть? Нашли идеальную компанию? Есть быстрый интернет? Тогда вы уже на старте хорошего времяпрепровождения. Стоит лишь позаботиться о вещах, которые смогут обеспечить вам максимальный комфорт и удобство ближайшие 2 часа.
Удобные, мягкие и теплые тапочки
В холодные осенние дни вам может быть прохладно, но отвлекаться в интригующий момент для поиска теплых вещей – не вариант. Поэтому заранее подготовьте теплые тапочки. С ними ваши ноги будут в тепле и комфорте.
Удобные тапочки – залог комфорта во время просмотра фильма / Фото forus
Удобная одежда
Просмотр фильма или сериала не должен доставлять ни малейшего дискомфорта, поэтому обязательно наденьте удобную одежду, которая не будет сковывать ваши движения и будет приятная к телу.
Пижама – идеальная домашняя одежда / Фото aliexpress
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Мягкий пуфик или кресло
Перед началом просмотра фильма нужно обустроить себе место. В идеале это может быть мягкий пуф или кресло со спинкой. Таким образом ваше тело все время будет расслабленным, а спина и ноги будут иметь идеальное и максимально удобное положение.
Место для просмотра фильмов должно быть удобным / Фото legko
Теплый и нежный к телу плед
Если вы боитесь холода, хотите чувствовать себя в теплом коконе в эти холодные осенние дни – замотайтеся в любимый плед. Мягкий, теплый и нежный к телу – разве он не идеален для просмотра любимых сериалов?!
Теплый и нежный к телу плед / Фото wallbox
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Любимые вкусняшки
Неужели вы думаете, что просмотр фильма возможен без любимого попкорна, пиццы или сладостей? Если вы настоящий киноман, то точно проверили на себе, что именно любимая еда поднимает настроение и делает просмотр еще более незабываемым. Вы можете запасаться теми продуктами, которые любите. Вы можете купить или приготовить самостоятельно попкорн, приобрести фрукты, ягоды, орешки, сладости.
Попкорн, пицца, сладости, орехи – выбирайте то, что вам больше по душе / Фото pexels
Вода или другие напитки
Если вы ведете здоровый образ жизни, то во время просмотра вам обязательно придется пить чистую отфильтрованную воду. Если же вы не следите за своим водным балансом, будьте уверены, что рано или поздно вам точно захочется чего-то попить. Поэтому заранее возьмите для просмотра любую воду, сок, морс, холодный чай или воспользуйтесь термокружкой. Благодаря ей ближайшие 2 часа вы сможете пить согревающие напитки.
"Coca-Cola" – универсальный напиток для всех киноманов / Фото sostav
Место для еды и напитков
Для того, чтобы избежать нежелательных ситуаций с едой и напитками, используйте специальный подлокотник для дивана или столик для кровати. Разместите вкусняшки и напитки на них. Благодаря этому вам не придется долго убирать после вашего сеанса кино.
Стол для кровати – практично и удобно при просмотре фильмов / Фото housechief
Качественный звук
Обязательным критерием при выборе фильма является не только качественное изображение, но и звук. Поэтому если вы хотите сделать эффект кинотеатра, используйте специальные колонки или звуковую панель. Особенно это актуально в случае, если вы планируете просмотр фильма с друзьями.
Освещение
Для комфортного просмотра фильма нужно сделать соответствующее освещение в комнате. Днем для ухода ярких солнечных лучей не забудьте закрыть окна шторками или ролетами. Вечером можно добавить особого освещения с помощью фонариков или гирлянд.
Качественное изображение, чистый звук и уместное освещения – идеально для просмотра фильма / Фото bigshop
Для особых фанатов
Если вы собрались просматривать фильм или сериал в большой компании, можете одеть футболку или худи с любимыми персонажами. Это объединит всех зрителей и подарит массу положительных эмоций.
Одежда с любимыми персонажами объединяет всех киноманов / Фото aliexpress
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