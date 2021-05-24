Не только вкусный гарнир: 8 лайфхаков с рисом, которые не раз вам пригодятся

Рис – одна из основных круп, которые всегда есть на кухне. У предусмотрительных хозяек всегда есть несколько пачек про запас. Однако знают ли они, что из риса выходит не только отличный гарнир к мясу птице, рыбе, овощам? Его возможности – значительно шире!

Какие именно – узнаете прямо сейчас. Вы будете точно удивлены.

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1. Очистить кофемолку

Как известно, кофемолку мыть нельзя. Протирание не помогает. Приходится чистить. Однако все проще, чем вы думали. Насыпьте в кофемолку рис, смелите его, высыпьте получившуюся муку и смахните кисточкой остатки.



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2. Вымыть бутылку

Бутылки с узким горлышком всегда нужны в хозяйстве. Но мыть их – настоящая морока. Так что ловите второй лайфхак с рисом. Сыпните в бутылку горсть риса, несколько чайных ложек соды и добавьте воды – где-то до середины. Плотно закройте горлышко рукой или крышкой и минутку потрясите бутылку, а затем несколько раз прополосните чистой водой.



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3. Ускорить созревание

Засыпьте зеленый фрукт рисом – так он дозреет быстрее.



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4. Омолодить лицо

Рис, а точнее рисовый отвар, помогает ухаживать за кожей. Отварите рис, процедите и протирайте отцеженной водичкой лицо. Японки всегда так делают. Маски из рисового отвара разглаживают морщины и подтягивают контур лица.



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5. Избавиться от влажности

Хотите устроить компании сюрприз? Тогда захватите с собой любимуюи удивите друзей оригинальным коктейлем. Он сделает ваш вечер по-настоящему теплым!

Телефон упал в ванну с водой? Если действовать быстро, его можно спасти! Выключите "утопленника", протрите и, вынув аккумулятор и SIM-карту, поместите на сутки в пакет или банку с рисом. Крупа впитает остатки влаги.



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6. Спасти телефон

Телефон падает в ванну с водой. Если действовать быстро, телефон можно спасти. Выключить, протереть, достать аккумулятор и сим-карту, а затем поместить телефон в герметичный пакет или в банку с рисом на сутки. Рис впитает остатки влаги.



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7. Защитить от ржавчины

Рис защитит ваши инструменты от коррозии. Если в помещении, где они хранятся, влажно, заполните рисом консервную банку – и держите в ней плоскогубцы, молотки и отвертки.



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8. Элемент декора

Если ножей на кухне куча, а держать их негде – в качестве подставки для них вполне подойдет банка с рисом. Получится не только функционально, но и красиво – в модном нынче экостиле.



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