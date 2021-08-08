Побалуйте себя и родных нежным апельсиновым суфле: как быстро приготовить диетический десерт

8 августа 2021 , 11:33
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Надежды Пахирко

Каждому фанату правильного питания время от времени хочется съесть чего-нибудь "запретного". Однако мы нашли десерт, который вполне легально пропишется в вашем здоровом рационе.

Апельсиновое суфле – это то счастливое исключение, благодаря которому, будучи на диете, можно не отказываться от вкусненького, уверяет нутрициологиня Надежда Пахирко. Так что сохраните рецепт и наслаждайтесь нежным и легким десертом!

И еще Зачем марафонцы устраивают макаронную вечеринку перед забегом и какие блюда для нее готовят

Апельсиновое суфле: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • домашний мягкий творог жирностью 2% – 150 граммов;
  • апельсин – 220 граммов;
  • молоко 1,5% – 120 миллилитров;
  • вода – 50 миллилитров;
  • желатин – 20 граммов;
  • заменитель сахара – по вашему вкусу.
Диетологи уверяют, что при поддержании дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая" !

Способ приготовления:

  1. Желатин замочите в воде для набухания.
  2. Молоко подогрейте и добавьте половину желатина. Вылейте эту смесь в творог, добавьте заменитель сахара и хорошо все размешайте.
  3. Творожную массу распределите по формочкам и отправьте в морозильную камеру на 15 минут.
  4. Апельсин измельчите в блендере, добавьте оставшийся желатин и 50 миллилитров горячей воды.
  5. Вылейте апельсиновую массу в формочки вторым слоем и снова отправьте в морозилку на 15 минут.
  6. После этого оставьте десерт на ночь в холодильнике.
Лайфхак: чтобы готовое суфле легко достать из формочки, надо предварительно форму устелить пленкой.

Читайте также Чем побаловать семью на выходных: рецепт невероятных пирожных "Павлова"

 

Автор: Назарій Сорока