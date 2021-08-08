Побалуйте себя и родных нежным апельсиновым суфле: как быстро приготовить диетический десерт
8 августа 2021 , 11:33Читати новину українською
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Каждому фанату правильного питания время от времени хочется съесть чего-нибудь "запретного". Однако мы нашли десерт, который вполне легально пропишется в вашем здоровом рационе.
Апельсиновое суфле – это то счастливое исключение, благодаря которому, будучи на диете, можно не отказываться от вкусненького, уверяет нутрициологиня Надежда Пахирко. Так что сохраните рецепт и наслаждайтесь нежным и легким десертом!
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Апельсиновое суфле: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- домашний мягкий творог жирностью 2% – 150 граммов;
- апельсин – 220 граммов;
- молоко 1,5% – 120 миллилитров;
- вода – 50 миллилитров;
- желатин – 20 граммов;
- заменитель сахара – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Желатин замочите в воде для набухания.
- Молоко подогрейте и добавьте половину желатина. Вылейте эту смесь в творог, добавьте заменитель сахара и хорошо все размешайте.
- Творожную массу распределите по формочкам и отправьте в морозильную камеру на 15 минут.
- Апельсин измельчите в блендере, добавьте оставшийся желатин и 50 миллилитров горячей воды.
- Вылейте апельсиновую массу в формочки вторым слоем и снова отправьте в морозилку на 15 минут.
- После этого оставьте десерт на ночь в холодильнике.
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