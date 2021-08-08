Побалуйте себя и родных нежным апельсиновым суфле: как быстро приготовить диетический десерт

Каждому фанату правильного питания время от времени хочется съесть чего-нибудь "запретного". Однако мы нашли десерт, который вполне легально пропишется в вашем здоровом рационе.

Апельсиновое суфле – это то счастливое исключение, благодаря которому, будучи на диете, можно не отказываться от вкусненького, уверяет нутрициологиня Надежда Пахирко. Так что сохраните рецепт и наслаждайтесь нежным и легким десертом!

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Апельсиновое суфле: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

домашний мягкий творог жирностью 2% – 150 граммов;

апельсин – 220 граммов;

молоко 1,5% – 120 миллилитров;

вода – 50 миллилитров;

желатин – 20 граммов;

заменитель сахара – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Желатин замочите в воде для набухания. Молоко подогрейте и добавьте половину желатина. Вылейте эту смесь в творог, добавьте заменитель сахара и хорошо все размешайте. Творожную массу распределите по формочкам и отправьте в морозильную камеру на 15 минут. Апельсин измельчите в блендере, добавьте оставшийся желатин и 50 миллилитров горячей воды. Вылейте апельсиновую массу в формочки вторым слоем и снова отправьте в морозилку на 15 минут. После этого оставьте десерт на ночь в холодильнике.

Диетологи уверяют, что при поддержании дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая" чтобы готовое суфле легко достать из формочки, надо предварительно форму устелить пленкой.

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