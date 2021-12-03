Как добавить легкости праздничным застольям: приготовьте апельсиновый салат с курицей

Салат с курицей и апельсином – именно то, что нужно на период новогодних праздников. Своей диетической версией он идеально сбалансирует тяжелые и жирные блюда.

Этот салат – настоящий спаситель на праздничном столе. Он достаточно свежий, так что его можно есть и есть – фигуре он точно не навредит. Поэтому скорее сохраняйте рецепт и разнообразьте свое меню легкостью и изысканностью.

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Апельсиновый салат с курицей

Ингредиенты:

куриное филе – 2 штуки;

апельсин – 1 штука;

яблоко – 1 штука;

сыр – 100 граммов;

зелень свежая – по вашему вкусу;

помидоры черри – 2 штуки;

соль и перец – по вашему вкусу;

белый йогурт для заправки;

орешки или кунжут – для посыпки.

Способ приготовления:

Обжарьте куриное филе или приготовьте мясо на гриле (так будет даже лучше). Дайте ему остыть и порежьте на кубки. Яблоко, апельсин и сыр также нарежьте кубиками. Добавьте зелень, черри, соль и перец. Заправьте йогуртом, хорошо перемешайте, а сверху посыпьте орешками или кунжутом.

Приятного аппетита!

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Апельсиновый салат с курицей / Фото instagram

Текст публикации Елены Фаградян:

Апельсиновый салат с курицей

В 100 граммах – 93.06 килокалории. Б/Ж/В – 13.19/2.25/4.1

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Ингредиенты:

куриное филе

апельсин

яблоко

сыр

зелень свежая

2 черри

соль перец

белый йогурт

орешки или кунжут немного

Приготовление

Слегка обжариваем без масла (можно на гриле) 2 куриных филе, режем кубиком. Чистим и нарезаем кубиками апельсин и яблоко. Нарезаем кубиками творог. Добавляем свежую зелень, черри, соль, перец. Заправляем йогуртом или сметаной, посыпаем орешками.