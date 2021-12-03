Как добавить легкости праздничным застольям: приготовьте апельсиновый салат с курицей

3 декабря 2021 , 17:59
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Источник:

инстаграм Елены Фаградян

Салат с курицей и апельсином – именно то, что нужно на период новогодних праздников. Своей диетической версией он идеально сбалансирует тяжелые и жирные блюда.

Этот салат – настоящий спаситель на праздничном столе. Он достаточно свежий, так что его можно есть и есть – фигуре он точно не навредит. Поэтому скорее сохраняйте рецепт и разнообразьте свое меню легкостью и изысканностью.

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Апельсиновый салат с курицей

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 штуки;
  • апельсин – 1 штука;
  • яблоко – 1 штука;
  • сыр – 100 граммов;
  • зелень свежая – по вашему вкусу;
  • помидоры черри – 2 штуки;
  • соль и перец – по вашему вкусу;
  • белый йогурт для заправки;
  • орешки или кунжут – для посыпки.

Способ приготовления:

  1. Обжарьте куриное филе или приготовьте мясо на гриле (так будет даже лучше). Дайте ему остыть и порежьте на кубки.
  2. Яблоко, апельсин и сыр также нарежьте кубиками.
  3. Добавьте зелень, черри, соль и перец.
  4. Заправьте йогуртом, хорошо перемешайте, а сверху посыпьте орешками или кунжутом.

Приятного аппетита!

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Апельсиновый салат с курицей / Фото instagram

Текст публикации Елены Фаградян:

Апельсиновый салат с курицей

В 100 граммах – 93.06 килокалории. Б/Ж/В – 13.19/2.25/4.1

Ингредиенты:

куриное филе
апельсин
яблоко
сыр
зелень свежая
2 черри
соль перец
белый йогурт
орешки или кунжут немного

Приготовление

Слегка обжариваем без масла (можно на гриле) 2 куриных филе, режем кубиком. Чистим и нарезаем кубиками апельсин и яблоко. Нарезаем кубиками творог. Добавляем свежую зелень, черри, соль, перец. Заправляем йогуртом или сметаной, посыпаем орешками.

Автор: Назарій Сорока