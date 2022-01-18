Как разогреть вчерашний рис в микроволновке, чтобы он оставался рассыпчатым: трюк из сети

Обычно мы готовим любой гарнир так, чтобы его хватило не раз. И рис – не исключение. Однако на второй – третий день его трудно разогреть, чтобы блюдо выглядело аппетитно. Что ж, есть одна уловка, которую рекомендуем взять на вооружение.

Если в вашем холодильнике вдруг стоит вчерашний рис, спешим вам рассказать о лайфхаке, который поможет разогреть гарнир и не превратить его в один сплошной комок. Показала кулинарный секрет фуд-блогер Эмили Марайко.

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Все очень просто: выложите порцию риса на тарелку, а на него – кусочек льда. Затем все накройте пергаментом и отправьте в микроволновку на 2 – 3 минуты.

Все, что вам остается сделать после этого, – убрать лед, перемешать все и наслаждаться блюдом. На смак и вид гарнир будет, будто его только что приготовили.