Как размягчить жесткое и не очень свежее мясо: 3 действенных способа

Даже самое качественное и свежее мясо нужно уметь хорошо приготовить, а что же говорить о давно забытом куске в морозилке. Главное не отчаивайтесь, стейк из него вряд ли получится, но запечь или пожарить такое мясо вполне возможно.
Чтобы оно получилось нежным и сочным, придется прибегнуть к некоторым кулинарным хитростям, которые позволят спасти ситуацию. А к каким именно, мы вам расскажем.
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Отбивание
Самый известный способ придать мясу сочности – это отбивание.
- Говядину или свинину нарезают поперек волокон на куски примерно в 1,5 сантиметров толщиной;
- Складывают в полиэтиленовый пакет и отбивают кулинарным молотком.
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При разрыве соединительных волокон мясо становится более рыхлым и нежным.Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose.
Маринование изнутри
Чтобы сократить время приготовления "старого" мяса и сделать его более нежным, попробуйте заранее насытить его маринадом изнутри. Для этого вам понадобится специальный кулинарный инъектор (шприц).
Обкалывать мясо нужно в нескольких местах с каждой стороны куска.
Для простейшего рассола вам нужно:
- 1 стакан кипяченой горячей воды;
- 2 чайные ложки молотого перца;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
Маринад лучше процедить через сито с крупными и мелкими дырочками и дать рассолу остыть до комнатной температуры.
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После этого оставьте его мариноваться на 2 – 4 часа. За час до приготовления положите в рассол лук, чеснок и любимые специи, чтобы насытить кусочки ароматами.
Вымачивание в кислоте
Фруктовые кислоты запускают процесс расщепления волокон – то есть, мясо начинает перевариваться еще до приготовления, становясь мягким и нежным.
Для маринада используйте – киви
Но не переусердствуйте с его количеством – одной ягоды на килограмм мяса будет вполне достаточно.
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Еще один чемпион по содержанию кислот – лимон
Смешайте 100 миллилитров лимонного фреша и 1 литр газированной минеральной воды и подержите в этой жидкости кусочки мяса в течение нескольких часов – результат вас приятно удивит.
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Красное вино тоже пригодится
Используйте напиток для маринования "старой" говядины. Мясо после такой обработки становится нежным и насыщается тонким и приятным ароматом. Кстати, во время приготовления из блюда испарится весь спирт.
- Нарежьте мясо на небольшие кусочки и положите его в красное вино;
- Добавьте в маринад розмарин и тимьян;
- Оставьте мясо мариноваться минимум на час;
- Затем промойте кусочки в подсоленной воде и готовьте привычным способом.
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