Как размягчить жесткое и не очень свежее мясо: 3 действенных способа

Даже самое качественное и свежее мясо нужно уметь хорошо приготовить, а что же говорить о давно забытом куске в морозилке. Главное не отчаивайтесь, стейк из него вряд ли получится, но запечь или пожарить такое мясо вполне возможно.

Чтобы оно получилось нежным и сочным, придется прибегнуть к некоторым кулинарным хитростям, которые позволят спасти ситуацию. А к каким именно, мы вам расскажем.

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Отбивание

Самый известный способ придать мясу сочности – это отбивание.

Говядину или свинину нарезают поперек волокон на куски примерно в 1,5 сантиметров толщиной;

Складывают в полиэтиленовый пакет и отбивают кулинарным молотком.



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При разрыве соединительных волокон мясо становится более рыхлым и нежным.

Маринование изнутри

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Чтобы сократить время приготовления "старого" мяса и сделать его более нежным, попробуйте заранее насытить его маринадом изнутри. Для этого вам понадобится специальный кулинарный инъектор (шприц).

Обкалывать мясо нужно в нескольких местах с каждой стороны куска.

Для простейшего рассола вам нужно:

1 стакан кипяченой горячей воды;

2 чайные ложки молотого перца;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Маринад лучше процедить через сито с крупными и мелкими дырочками и дать рассолу остыть до комнатной температуры.



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После этого оставьте его мариноваться на 2 – 4 часа. За час до приготовления положите в рассол лук, чеснок и любимые специи, чтобы насытить кусочки ароматами.

Вымачивание в кислоте

Фруктовые кислоты запускают процесс расщепления волокон – то есть, мясо начинает перевариваться еще до приготовления, становясь мягким и нежным.

Для маринада используйте – киви

Но не переусердствуйте с его количеством – одной ягоды на килограмм мяса будет вполне достаточно.



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Еще один чемпион по содержанию кислот – лимон

Смешайте 100 миллилитров лимонного фреша и 1 литр газированной минеральной воды и подержите в этой жидкости кусочки мяса в течение нескольких часов – результат вас приятно удивит.



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Красное вино тоже пригодится

Используйте напиток для маринования "старой" говядины. Мясо после такой обработки становится нежным и насыщается тонким и приятным ароматом. Кстати, во время приготовления из блюда испарится весь спирт.

Нарежьте мясо на небольшие кусочки и положите его в красное вино;

Добавьте в маринад розмарин и тимьян;

Оставьте мясо мариноваться минимум на час;

Затем промойте кусочки в подсоленной воде и готовьте привычным способом.



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