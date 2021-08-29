В чем секрет стройности японок: простые правила, которые помогут быть в форме

29 августа 2021 , 16:08
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Источник:

инстаграм Светланы Никитчук

Все мы замечали, что девушки в Японии в большинстве своем стройные. Кроме того, они прекрасно и свежо выглядят.

Это связано с несколькими повседневными правилами и привычками. Подробнее о них рассказала нутрициолог Светлана Никитчук.

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Япония традиционно лидирует в рейтинге стран по продолжительности жизни. А еще жители страны Восходящего солнца практически не толстеют. Процент полных людей в Японии составляет всего 3,5. Это практически самый низкий показатель в мире. А среди женской части населения он и того меньше. Вы представляете японскую девушку с лишним весом?
– отметила Никитчук.

Как японкам удается оставаться стройными

  • Много движения. В Японии девушки ходят пешком, ездят на общественном транспорте или велосипедах.
  • Встречи и прогулки на свежем воздухе.
  • Утренняя гимнастика на рассвете.
  • Регулярные визиты к врачу (не менее 12 раз в год).
Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

Японки едят много овощей и фруктов / Фото Pixabay

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Рацион девушек в Японии

  • Вся пища готовится на пару, гриле или запекается.
  • Рис вместо хлеба.
  • Много овощей и фруктов.
  • Легкий суп с тофу, водорослями и морепродуктами каждый день.
  • Зеленый чай утром, в обед и вечером. Этот напиток богат антиоксидантами, ускоряет обмен веществ и утоляет жажду.
  • Вся еда должна быть свежей, поэтому блюдо готовится отдельно для каждого приема пищи.
  • Маленькие порции.

Объем порции взрослого человека уменьшается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией,
– уточнила нутрициолог.

  • Минимум сладостей.

С помощью этих простых правил вы сможете всегда оставаться в форме и прекрасно выглядеть.

Текст публикации Светланы Никитчук:

В чем секрет стройности японок?

Япония традиционно лидирует в рейтинге стран по продолжительности жизни. А еще жители страны Восходящего солнца практически не толстеют.

Процент полных людей в Японии составляет всего 3,5. Это практически самый низкий показатель в мире. А среди женской части населения он и того меньше. Вы представляете японскую девушку с лишним весом?

В чем же их секрет:

Много движения. Большинство ходит пешком, ездят на велосипеде или передвигаются на общественном транспорте. Но даже в метро японцы предпочитают стоять, а не сидеть.

Прогулки и встречи с родственниками только на открытом воздухе.

Утренняя гимнастика на рассвете.

Регулярные (не менее 12 раз в год) посещения врача.

И конечно, рацион японцев играет ключевую роль:

Никакой обжарки. Отваривают, готовят на пару или на гриле, запекают.

Рис вместо хлеба.

Много овощей и фруктов.

Суп каждый день. Но не наши наваристые щи, борщи. Готовят суп на рыбном бульоне, добавляя водоросли, тофу, морепродукты.

Зеленый чай утром, в обед и вечером. Богат антиоксидантами, стимулирует обмен веществ, хорошо утоляет жажду.

Еда – только свежая. Японцы готовят каждый день. Еда не запасается впрок, а подается свежей к каждой трапезе.

Еда маленькими порциями. Объем порции взрослого человека уменьшается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией.

Минимум сладостей.

Автор: Наталя Бережна