Как провести время дома с пользой: 10 простых правил для хорошего настроения

Иногда пребывание в течение нескольких дней дома не входит в планы людей. У многих этот период длится даже неделями. Однако это действительно отличный способ поработать и отдохнуть дома и овладеть новыми навыками.

Через карантин вам могут предложить работать на дому и держаться подальше от общественных мест, но разочаровываться не стоит. Предлагаем несколько советов, как хорошо и полезно провести свое время.

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Начало уборки

Чистое пространство может помочь вам чувствовать себя более здоровым и продуктивным. Если вы "застряли" дома, начните с тщательной уборки своего дома, чтобы снизить стресс и восстановить свой ум. Еще один отличный вариант – реорганизовать зоны вашего жилого пространства, такие как кухня, шкаф.

Новые навыки

Сейчас идеальное время, чтобы дать волю своему творчеству. Попробуйте свои умения в рисовании, готовьте новую еду, почините старые вещи в доме или начните новый проект.

Попробуйте тренировки на дому

В соцсетях тренеры постоянно публикуют новые и интересные тренировки как для профессионалов, так и начинающих. Найти их очень легко, например, по тегу #homeworkout. Попытайтесь заниматься йогой, чтобы улучшить психическое и физическое здоровье.

Дочитайте книгу

Возьмите книгу, которую вы хотели прочесть, но просто не успели. Есть несколько отличных вариантов электронных и аудиокниг, которые можно скачать на сайтах книжных магазинов. Узнайте, как начать работу с онлайн-библиотекой.

Посмотрите на любимые сериалы

Возьмите попкорн, расслабьтесь на диване и наслаждайтесь любимыми телешоу или фильмами. Среди них можно выбрать фильмы для развития мышления или же чужеземные, чтобы "подкачать" свои знания по разным языкам.

Упражняйте внимательность

Выбирать фильм можно часами. Экономьте свое время: смотрите списки контента каналов в OLL.TV . Более 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.

Медитация помогает снять стресс. Она не только предотвращает тревожность, но, по данным исследований, способствует повышению самосознания, продлевает ваше внимание и улучшает умственную ясность и концентрацию. Упражняйте медитацию в течение 15 минут и ваше состояние точно изменится.

Проведите спа-день

Наполните ванную теплой водой, пузырьками и расслабьтесь. Зажгите свечу и включите любимую музыку для дня спа дома. Попытайтесь нанести маску для лица, сделать себе педикюр или сделать дополнительный уход за волосами.





Как провести время с пользой / Фото IBERDROLA

Пройдите мастер-класс онлайн

Узнайте что-то новое, пройдя онлайн-курс или приобретите специальный учебник. Получите новые знания или повысите свой интерес к интересующей вас теме. Многие онлайн-платформы предлагают занятия, касающиеся навыков дизайна, бизнеса или образа жизни.

Попробуйте вести блог

Вспомните свои знания по письму и начните вести блог. Независимо от того, хотите ли вы продвигать себя, начать новый бизнес или просто делать это ради развлечения. Блоги – это отличный способ создавать контент, к которому вы всегда можете возвращаться.

Проводите время с семьей или домашними животными

Поговорите с семьей. Если у вас есть домашнее животное, выделите время, чтобы покормить, ухаживать и купать его. Вы также можете прогуляться по парку поблизости. Все это не только придаст энергии в день, но и сделает вас счастливыми и расслабленными.