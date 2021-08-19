Звездный тренер показал на видео, как проверить уровень подготовки: упражнения не для новичков
Источник:инстаграм Андрея Хомицкого
Пожалуй, каждому интересно было бы узнать, какой у него уровень спортивной подготовки. Мы знаем, как проверить свою силу и выносливость просто дома.
Определение уровня физической подготовки – это один из самых надежных способов узнать, есть ли у вас прогресс после определенного периода тренировок. Одним из методов поделился звездный тренер Андрей Хомицкий. Но предупреждаем сразу: эта задача точно не для новичков.
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Как узнать свой уровень спортивной подготовки
- Выпад вперед: 30 секунд (по 15 секунд на каждую ногу);
- Выпад назад с прыжком в разножке: 30 секунд;
- Бицепс бедра с выносом таза через одну ногу: 30 секунд (по 15 секунд на каждую ногу);
- Двойной присест с выпрыгиванием вверх: 30 секунд;
- Шагание лежа на спине через ягодичный мостик: 30 секунд;
- Бег на месте + баланс со сменой ног: 30 секунд;
- Двойной боковой выпад: 30 секунд.
Результаты
- 1 круг – продвинутый уровень;
- 2 круга – уровень PRO;
- 3 круга – уровень Я МОГУ ВСЕ
Читайте также Как начать тренироваться тем, кто никогда не занимался: тренер показал упрощенные упражненияДля того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая", которые придутся вам по душе.
Текст публикация Андрея Хомицкого:
Эти короткие, но достаточно интенсивные тренировки, подойдут продвинутым атлетам. Каждый, кто выполнит задание, я попрошу оставить отзыв: какие были мысли в момент исполнения, что получалось, а что нет? Сколько вам лет и какие цели ставите перед собой?
Такой формат тренировок создается для хороших уровней физической подготовки и для самостоятельного выполнения. Тем, у кого есть буквально на все про все 30 минут.