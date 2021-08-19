Звездный тренер показал на видео, как проверить уровень подготовки: упражнения не для новичков

Пожалуй, каждому интересно было бы узнать, какой у него уровень спортивной подготовки. Мы знаем, как проверить свою силу и выносливость просто дома.

Определение уровня физической подготовки – это один из самых надежных способов узнать, есть ли у вас прогресс после определенного периода тренировок. Одним из методов поделился звездный тренер Андрей Хомицкий. Но предупреждаем сразу: эта задача точно не для новичков.

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Как узнать свой уровень спортивной подготовки

Выпад вперед: 30 секунд (по 15 секунд на каждую ногу);

30 секунд (по 15 секунд на каждую ногу); Выпад назад с прыжком в разножке: 30 секунд;

30 секунд; Бицепс бедра с выносом таза через одну ногу: 30 секунд (по 15 секунд на каждую ногу);

30 секунд (по 15 секунд на каждую ногу); Двойной присест с выпрыгиванием вверх: 30 секунд;

30 секунд; Шагание лежа на спине через ягодичный мостик: 30 секунд;

30 секунд; Бег на месте + баланс со сменой ног: 30 секунд;

30 секунд; Двойной боковой выпад: 30 секунд.

Результаты

1 круг – продвинутый уровень;

2 круга – уровень PRO;

3 круга – уровень Я МОГУ ВСЕ

Выполняйте упражнение за упражнением, с отдыхом 20 секунд между ними. Отдых между кругами – 2 минуты.

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Текст публикация Андрея Хомицкого:

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая", которые придутся вам по душе.

Эти короткие, но достаточно интенсивные тренировки, подойдут продвинутым атлетам. Каждый, кто выполнит задание, я попрошу оставить отзыв: какие были мысли в момент исполнения, что получалось, а что нет? Сколько вам лет и какие цели ставите перед собой?

Такой формат тренировок создается для хороших уровней физической подготовки и для самостоятельного выполнения. Тем, у кого есть буквально на все про все 30 минут.