Простые правила, которые помогут навсегда забыть о беспорядке

Большинство людей наталкиваются на беспорядок каждый день. Дома, в ящике на работе или телефоне – где то точно не все идеально сложено.

Это часто заставляет чувствовать себя дезорганизованным и может стать для вас большим грузом. Идеи 24 рассказывают, как контролировать беспорядок и быстро с ним справиться.

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6 правил борьбы с беспорядком

Делайте все постепенно



Не беритесь убирать сразу в нескольких местах / Фото Pinterest

Не спешите убирать сразу все. Делайте это постепенно, тогда процесс не будет выглядеть таким сложным. К тому же не стоит принимать быстрые решения. К примеру, выброшенную в спешке вещь будет трудно вернуть. Убирайте продумано и эффективно. Разберите сначала одну полку, а потом переходите к другой.

Распределите все вещи



Разложите ненужные вещи в коробки / Фото Pinterest

Подготовьте коробки или пакеты для ненужных вещей и подумайте, что вы можете с ними сделать. Хорошо бы разделить ненужные вещи на несколько категорий: то, что хотите подарить, продать или выкинуть на помойку.

Уменьшите коллекции

Не ждите на хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с



Избавьтесь от ненужных книг и других вещей / фото Eva

Возможно, вы любите коллекционировать какие-то предметы, например, книги. Тогда стоит выделить для них отдельное место. Если ваш книжный шкаф уже переполнен, а недавно приобретенные книги разбросаны по всей квартире, нужно сократить коллекцию. Вы можете кому-то отдать или подарить книги, которые не планируете перечитывать. Храните только те, которые являются для вас особенными.

Выбрасывать или нет?

Если вы не можете решить выбрасывать какую-то вещь или оставить, у нас есть для вас отличная идея. Все сомнительные вещи сложите в коробку и оставьте ее на 6 месяцев. Если в течение этого времени вы ни разу туда не заглянете, можете спокойно выбрасывать все, что в ней спрятано.

Подарите вещи, которые никогда не использовали



Отдайте ненужные вещи знакомым и друзьям / Фото Pinterest

В каждом доме найдется по крайней мере одна новая вещь, которая никогда не использовалась. Возможно, когда-то вы приобрели хорошую палатку, но так и не сходили в поход. Или кулинарную книгу, которая выглядела интересной, но вы не заглянули внутрь. Храните только те вещи, которые соответствуют вашему реальному образу жизни, а не воображаемому. Новые ненужные вам вещи отдайте настоящим ценителям. Это позволит вам разгрузить дом и доставить удовольствие друзьям или родным.

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Продайте вещи

Если же вы не нашли "дома" для ваших новых вещей среди знакомых, попробуйте их продать. Здесь нужно приложить немного больше усилий, но этот способ поможет вам вернуть потраченные деньги. Такое финансовое "вознаграждение" может стать последующей мотивацией для разгрузки дома.