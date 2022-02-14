Отжиманий много не бывает. Более того, для мышц рук, как и для всех других групп мышц, нужно периодически менять и упражнения, и нагрузку. Так эффективность будет лучше, а результат не заставит себя ждать.

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Так, мы на днях рассказывали, как накачать массивные руки, правда, этот сет подходит больше для опытных спортсменов. В этот раз делимся модифицированными вариантами отжиманий от звездного тренера Андрея Хомицкого. Он наглядно показал на видео упрощенное и сложное исполнение. Выбирайте тот уровень нагрузки, который можете преодолеть сегодня.

Два уровня сложности отжиманий

Простой уровень предполагает выполнение всех упражнений, опираясь на колени и с комфортным темпом.

При сложном варианте отжиматься нужно в традиционном положении + поддерживать ускоренный темп .

3 варианта отжиманий, которые прокачивают плечи, руки и грудные мышцы

Отжимания с положением рук на ширине плеч. Выполняйте 15 – 20 повторений, по 3 – 4 подхода. Отдыхайте между каждым кругом 30 секунд. Отжимания, держа руки в широком положении. Делайте 15 – 20 повторений, по 3 – 4 подхода. Отдых между сериями – 30 секунд. Отжимания с узкой постановкой рук. Выполняйте 12 – 15 повторений, по 3 – 4 подхода. Отдых между кругами – 30 секунд.

Отдых между упражнениями – 2 минуты.

Сегодня, возможно, вы справитесь только с упрощенным вариантом, но если будете заниматься регулярно, то вам по силам будет гораздо больше.

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Текст публикации Андрея Хомицкого:

Два уровня сложности: прост и сложен. Выбираешь тот уровень, который способен преодолеть и начинаешь работу над собой. Короткая динамическая тренировка займет от 20 до 25 мин. Прокачаешь плечи, руки и грудные мышцы.

Задание следующее:

Отжим (руки на ширине плеч)

15 – 20 повторений, 3-4 подхода, отдых между каждым 30 сек.

Отжим (руки в широкой постановке)

15 - 20 повторений 3-4 подхода, отдых между сериями 30 сек

Отжим (узкая постановка рук)

12-15 повторений 3-4 подхода, отдых между сериями 30 сек

Отдых между упражнениями 2 мин.