Мы все неправильно их хранили: 10 продуктов, которые нельзя класть в холодильник

Для того чтобы не выбрасывать испорченные продукты и, соответственно, экономить на покупке новых, нужно правильно хранить овощи, фрукты, ягоды и другие товары. Прежде всего, нужно запомнить, какие именно продукты не следует хранить в холодильнике.
Некоторые из этих товаров после покупки мы сразу отправляли в холодное место, а это приводило к быстрой порче и выбрасыванию их в мусорное ведро. В нашей подборке товары, которые не следует хранить в холодильнике.
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1. Экзотические фрукты
Низкие температуры в холодильнике вызывают процесс гниения экзотических фруктов. В то же время во время гниения выделяются особые газы, которые опасны для нашего здоровья. В идеале такие фрукты нужно завернуть в бумагу и хранить при комнатной температуре.
Экзотические фрукты лучше хранить при комнатной температуре / Фото Childrenart
2. Яблоки и груши
При хранении в холодильнике эти фрукты выделяют этилен. Он сокращает время хранения не только яблок и груш, но и других фруктов, которые находятся в холодильнике.
3. Тыквенные
Кабачки, тыква, патиссоны, цукини и другие тыквенные лучше хранить в кладовке без упаковки. Низкие температуры и отсутствие воздуха приводит к мягкости продуктов и к появлению плесени.
Тыквенные нужно хранить в кладовке / Фото Comfy
4. Помидоры и баклажаны
Сохраняя водосодержащие овощи при низких температурах, существует большая вероятность, что на помидорах и баклажанах быстро начнут появляться темные пятна, свидетельствующие о начале процесса гниения. В идеале такие овощи нужно хранить в корзине при комнатной температуре.Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose.
5. Репчатый лук
Не стоит хранить в холодильнике репчатый лук. Низкие температуры разрушают волокнистую структуру, делают лук мягким и способствуют появлению плесени. Кроме этого, все продукты в холодильнике могут натянуться луковым запахом.
Репчатый лук следует хранить в корзине в кладовке / Фото Depositphotos
6. Оливковое масло
Основной причиной, по которой не стоит хранить оливковое масло при низких температурах является ухудшение ее вкусовых качеств. В идеале бутылочку с маслом лучше поставить при комнатной температуре в темном месте.
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7. Шоколад
Сохраняя шоколад в холодильнике, будьте готовы к тому, что на этот продукт ждет кристаллизация, появление конденсата и "налета". Это негативно сказывается на вкусовых и ароматических свойствах и портит вид сладостей.
Не храните шоколад в холодильнике / Фото Rgazeta
8. Бананы
Влага и холод способствуют процессу гниения и ухудшают вкусовые характеристики продукта. В идеале бананы нужно хранить в подвешенном состоянии в темном месте при комнатной температуре.
9. Мед
При низких температурах биохимические вещества продукта испытывают разрушения. Поэтому продукт автоматически перестает быть полезным. Хранить следует в сухой темной тумбочке.
Храните мед в темном месте / Фото Mimazy
10. Кофе
При низких температурах кофе меняет свои вкусовые и ароматические свойства. Кроме этого, он имеет насыщенный запах, который могут вобрать другие продукты.
Кофе не следует хранить в холодильнике / Фото Gemini