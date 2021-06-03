Пробег или низкая цена: на что обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла

Многие из нас фанатеют от мотоциклов, однако не располагают достаточными финансами, чтобы купить новый. Компромиссом может стать подержанный байк. Но как выбрать "железного коня", который уже был в эксплуатации, чтобы не спустить потом весь семейный бюджет на бесконечные ремонты и не подставить под удар собственное здоровье?
Рассказываем, что в первую очередь нужно проверить в подержанном мотоцикле.
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Не ведитесь на дешевизну
Чаще всего это восстановленная техника или мотоциклы без документов, скорее всего ворованные или ввезенные в страну незаконно. В обоих случаях радость от покупки будет недолгой – при попытке поставить мотоцикл на учет в МРЭО технику могут арестовать.
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Подробности эксплуатации следует знать
Профиль владельца поможет косвенно оценить условия эксплуатации и содержания байка. Ведь мотоцикл, использовавшийся для обучения, тренировок или гонок – не лучший выбор среди многообразия б/у мотоциклов рынке.
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Проверьте мотоцикл на угон
В настоящее время существует немало сайтов, где можно узнать историю мотоцикла.
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Место хранения
Не мало важно, где байк стоял в гараже или на улице. Ведь хранение в теплом гараже поможет избежать ржавчины и других проблем, связанных с длительной стоянкой на улице.
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Наличие полного пакета документов
У абсолютно любой техники с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров должны присутствовать оригинал паспорта технического средства, договоры купли-продажи с предыдущими собственниками (если были) и ГТД (грузо-таможенная декларация), если байк только ввезенный и пока не стоял на учете.
Если же мотоцикл зарегистрирован в установленном порядке – свидетельство регистрации транспортного средства и номерной знак.
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Сверьте номерные агрегаты мотоцикла
В большинстве мотоциклов VIN номер находится на раме (рулевой колонке) в районе правого пера вилки. Убедитесь, что на нем отсутствуют следы исправления и сварки, а все символы хорошо читаются.
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Оцените соответствие пробега
Статистически, даже у трехлетнего байка примерный пробег обычно составляет 20 – 30 тысяч километров, что позволяет примерно соотнести возраст мотоцикла с заявленным пробегом. На некоторых приборах показания одометра даже не нужно скручивать.
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Проверьте раму на повреждения, трещины и следы сварки
На видимых частях рамы мотоцикла не должно быть трещин, а также следов ремонта и покраски.
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Осмотрите систему охлаждения
Перед покупкой обязательно нужно обратить внимание на систему охлаждения. Жидкостная система охлаждения должна работать должным образом, чтобы не было перегрева и заклинивания двигателя, такой ремонт очень дорогой.
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Проверьте зажигание и электричество
Ремонт электрики – сложная работа и требует определенных затрат. Обязательно надо убедиться в исправности некоторых элементов. Не забудьте удостовериться, что провода не повреждены.
При нажатии кнопки стартера холодный двигатель мотоцикла должен уверенно завестись и держать ровные холостые обороты. Это свидетельствует о том, что аккумулятор, стартер, высоковольтная катушка и свечи зажигания находятся в рабочем состоянии.
Проверьте работу световых сигналов: стопы, повороты, габаритные огни, лампы. Они должны работать исправно и срабатывать в нужный момент.
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Проверьте сцепление
Проверить работу сцепления лучше всего можно на мотоцикле в движении. Рычаг сцепления на руле должен ходить плавно, передачи включаться четко, нейтральная должна находиться без приложения силы. Любая проблема из перечисленных нуждается в ремонте. Тросы сцепления не должны быть поврежденными или перетянутыми.
Фото motorcycle
Тормоза тоже стоит проверить
Тормоза бывают двух видов – дисковые и барабанные. Осмотрев диск, можно сразу узнать в каком они состоянии. Также легко осмотреть суппорт и тормозные колодки. Барабанные тормоза легко проверить в движении, как правило, их выдают скрипящие колодки.
Фото rideapart
Резина не маловажна
Резина должна быть более-менее свежая, с протектором, а не изношена, даже если это подержанный мотоцикл. Производители делают специальные метки внутри протектора, стершись к которым она подлежит замене.
Фото motorcycle