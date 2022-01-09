Пряный напиток восейл: приготовьте альтернативу глинтвейну на основе сидра

Не только вкусные блюда являются изюминкой зимних праздников. А как насчет напитков? Обязательно приготовьте восейл (wassail) – традиционный английский пряный напиток, который станет идеальным дополнением для атмосферного вечера.

Сезон теплых пряных напитков в разгаре, поэтому предлагаем не единственным глинтвейнам наслаждаться, а немного разнообразить меню. Сегодня мы решили поделиться одним интересным рецептом, родом из Англии. Речь идет о восейле (wassail) – идеальном сочетании сидра, фруктов и специй.

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Что такое wassail

Это староанглийское слово, происходящее от "waes-hael" ("для вашего здоровья"). Исторически так сложилось, что люди готовили пряный сидр, чтобы отпраздновать урожай и наслаждаться напитком с друзьями.

Как приготовить восейл (wassail) в домашних условиях

Ингредиенты:

Яблочный сидр;

Апельсиновый сок;

Ананасовый сок;

Гвоздика

Палочки корицы;

Мускатный орех;

Клюква;

Нарезанный апельсин и яблоко.

Способ приготовления:

В большой кастрюле смешайте яблочный сидр, апельсиновый и ананасовый сок. Разогрейте все на среднем огне. Немного поварив, добавьте специи и фрукты (гвоздику, палочки корицы, мускатный орех, клюкву, ломтики апельсина и яблоки). Варите все вместе на медленном огне около часа. Подавайте горячим, украсив каждую порцию ломтиками апельсина и яблоки.

Приятного аппетита!

все ингредиенты смешивайте в любом количестве и по своему вкусу. Напиток можно сделать от легкого и сладкого до более алкогольного.



Пряный напиток восейл / Фото winemag