Приготовьте на праздники: рецепт классического и белого горячего шоколада

31 декабря 2021 , 20:27
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Источник:

24 канал

Горячий шоколад ассоциируется с рождественскими праздниками у многих людей. Предлагаем рецепт не только классического, но и белого напитка.

На приготовление обоих рецептов вы потратите не больше 15 минут. Предлагаем классический рецепт, который понравится всем. И тоже особенный – для фанатов белого шоколада.

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Классический горячий шоколад

Ингредиенты:

  • 250 миллилитров молока;
  • 1 столовая ложка какао;
  • 1 – 2 столовые ложки мягкого светло-коричневого сахара;
  • 25 граммов темного или простого шоколада, мелко нарезанного и еще немного натертого для подачи;
  • 1 столовая ложка взбитых сливок или простых сливок.

Приготовление

Нагрейте молоко, какао, сахар и шоколад в небольшой кастрюле на среднем огне, пока шоколад и сахар не растают. Перемешивайте смесь, чтобы какао растворилось, но не кипятите.

Перелейте в кружку и добавьте сливки, чтобы они были сверху. Для подачи добавьте еще тертый шоколад.


Рецепт горячего шоколада / Фото BBC

Белый горячий шоколад

Ингредиенты:

  • 4 стакана молока;
  • 1 стакан стружки белого шоколада хорошего качества или нарезанного белого шоколада;
  • 1 чайная ложка чистого экстракта ванили;
  • щепотка соли по желанию.

Дополнительные составляющие: стружка белого шоколада, зефир, взбитые сливки, конфеты.

Приготовление

Перелейте молоко, белый шоколад, ваниль и щепотку соли в среднюю кастрюлю. Постоянно перемешивайте на среднем огне, пока шоколад не растает и смесь не станет однородной, но не кипятите. Посыпьте стружкой белого шоколада или зефиром по желанию.


Рецепт белого горячего шоколада.

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Автор: Марта Кушка