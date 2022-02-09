Приготовьте дома ленивые хачапури за 15 минут: быстрый рецепт грузинской выпечки

Думаем, любители грузинской кухни не дадут нам солгать, что крайне тяжело устоять перед ароматными хачапури. А сегодня расскажем, как приготовить эту хрустящую выпечку собственноручно. Забегая вперед, скажем, рецепт – простой.

Естественно, одного рецепта хачапури не существует. Кроме этого, они отличаются формой, видом теста и способом приготовления. Но мы остановимся на одном из самых простых вариантов. Уверяем, вы не проведете много времени на кухне, а результат вас поразит. Приготовив однажды это блюдо, вы и не заметите, как оно станет одним из самых любимых.

И еще Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть спортивные соревнования

Как быстро и легко испечь хачапури дома

Ингредиенты на 6 штук:

450 граммов слоеного теста;

200 граммов сырого сулугуни;

100 граммов творога;

1 яйцо:;

соль и перец – на свой вкус;

Кунжут для посыпки.

Способ приготовления:

Слоеное тесто немного раскатайте и вырежьте из него 6 квадратиков размером 14 на 14 сантиметров. Для начинки смешайте вместе натертый сулугуни, творог, яичный белок. Приправьте и все хорошо перемешайте. Выложите начинку в центр каждого квадратика, края которых смажьте водой. После этого сформуйте из теста "конвертики" и хорошо соедините края между собой. Выложите хачапури на устланную пергаментом форму для запекания, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Отправьте запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

говорить хачапури с сыром – неправильно, ведь только с сыром хачапури и бывают ("хачо" – это сыр, а "пури" – хлеб).

Читайте также Завтракайте, как Кристиан Диор: что ел утром всемирно известный модельер – два простых рецепта

Выбирать фильм можно часами. Сэкономьте свое время: смотрите подборки тематических картин на OLL.TV. Более 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.

Текст публикации фуд-блогера Леры:

Ленивые мини-хачапури. Хрустящее тесто, сочная начинка, тянущий сыр – это вкусно!

Ингредиенты (на 6 шт.):

450 г слоеного теста

200 г сыра (у меня сулугуни)

100 г сыра

1 яйцо

соль по вкусу

кунжут по вкусу

Готовим:

Для начинки соединяем творог, натертый творог, яичный белок, соль и формируем 6 шариков.

Размораживаем и слегка раскатываем слоеное тесто. Вырезаем квадратики ~14*14 см. В центр кладем начинку, края смазываем водой и хорошо защипываем, как я показываю на видео.

Перекладываем на лист с пергаментом, смазываем яичным желтком и посыпаем кунжутом.

Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке ~15 минут.