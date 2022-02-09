Приготовьте дома ленивые хачапури за 15 минут: быстрый рецепт грузинской выпечки
Источник:инстаграм фуд-блогера Леры
Думаем, любители грузинской кухни не дадут нам солгать, что крайне тяжело устоять перед ароматными хачапури. А сегодня расскажем, как приготовить эту хрустящую выпечку собственноручно. Забегая вперед, скажем, рецепт – простой.
Естественно, одного рецепта хачапури не существует. Кроме этого, они отличаются формой, видом теста и способом приготовления. Но мы остановимся на одном из самых простых вариантов. Уверяем, вы не проведете много времени на кухне, а результат вас поразит. Приготовив однажды это блюдо, вы и не заметите, как оно станет одним из самых любимых.
И еще Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть спортивные соревнованияКстати, говорить хачапури с сыром – неправильно, ведь только с сыром хачапури и бывают ("хачо" – это сыр, а "пури" – хлеб).
Как быстро и легко испечь хачапури дома
Ингредиенты на 6 штук:
- 450 граммов слоеного теста;
- 200 граммов сырого сулугуни;
- 100 граммов творога;
- 1 яйцо:;
- соль и перец – на свой вкус;
- Кунжут для посыпки.
Способ приготовления:
- Слоеное тесто немного раскатайте и вырежьте из него 6 квадратиков размером 14 на 14 сантиметров.
- Для начинки смешайте вместе натертый сулугуни, творог, яичный белок. Приправьте и все хорошо перемешайте.
- Выложите начинку в центр каждого квадратика, края которых смажьте водой. После этого сформуйте из теста "конвертики" и хорошо соедините края между собой.
- Выложите хачапури на устланную пергаментом форму для запекания, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
- Отправьте запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации фуд-блогера Леры:
Ленивые мини-хачапури. Хрустящее тесто, сочная начинка, тянущий сыр – это вкусно!
Ингредиенты (на 6 шт.):
450 г слоеного теста
200 г сыра (у меня сулугуни)
100 г сыра
1 яйцо
соль по вкусу
кунжут по вкусу
Готовим:
Для начинки соединяем творог, натертый творог, яичный белок, соль и формируем 6 шариков.
Размораживаем и слегка раскатываем слоеное тесто. Вырезаем квадратики ~14*14 см. В центр кладем начинку, края смазываем водой и хорошо защипываем, как я показываю на видео.
Перекладываем на лист с пергаментом, смазываем яичным желтком и посыпаем кунжутом.
Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке ~15 минут.