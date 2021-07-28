Приготовление кукурузы в микроволновке: рецепт на 5 минут

28 июля 2021 , 11:45
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Источник:

24 канал

Вареная кукуруза – одно из самых любимых летних блюд, которое подходит как взрослым, так и детям. Кажется, что там с ней делать, сварили и все. Но рецепт приготовления очень важен, ведь именно от этого зависит вкус и качество блюда.

Мы раскроем секрет приготовления кукурузы. Ведь, как оказалось это можно сделать за несколько минут.

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Ингредиенты:

  • Початки кукурузы (без листьев) – два-три штуки.
  • Соль, перец и специи – по вкусу.
  • Сливочное масло – по одной чайной ложке на каждый кочан.


Чтобы кукуруза получилась вкусная, стоит придерживаться всех рекомендаций / Фото pixabay

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Приготовление:

  1. Каждый кочан натрите солью и специями.
  2. Положите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.
  3. Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим.
  4. Аккуратно достаньте пакет и переложите кукурузу на тарелку.
  5. Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло.


Несколько минут и вкусная кукуруза на вашем столе / Фото pixabay

Приятного аппетита!

Автор: Ірина Бевза