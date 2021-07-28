Приготовление кукурузы в микроволновке: рецепт на 5 минут
28 июля 2021 , 11:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Вареная кукуруза – одно из самых любимых летних блюд, которое подходит как взрослым, так и детям. Кажется, что там с ней делать, сварили и все. Но рецепт приготовления очень важен, ведь именно от этого зависит вкус и качество блюда.
Мы раскроем секрет приготовления кукурузы. Ведь, как оказалось это можно сделать за несколько минут.
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Ингредиенты:
- Початки кукурузы (без листьев) – два-три штуки.
- Соль, перец и специи – по вкусу.
- Сливочное масло – по одной чайной ложке на каждый кочан.
Чтобы кукуруза получилась вкусная, стоит придерживаться всех рекомендаций / Фото pixabay
Приготовление:
- Каждый кочан натрите солью и специями.
- Положите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.
- Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим.
- Аккуратно достаньте пакет и переложите кукурузу на тарелку.
- Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло.
Несколько минут и вкусная кукуруза на вашем столе / Фото pixabay
Приятного аппетита!