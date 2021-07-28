Приготовление кукурузы в микроволновке: рецепт на 5 минут

Вареная кукуруза – одно из самых любимых летних блюд, которое подходит как взрослым, так и детям. Кажется, что там с ней делать, сварили и все. Но рецепт приготовления очень важен, ведь именно от этого зависит вкус и качество блюда.

Мы раскроем секрет приготовления кукурузы. Ведь, как оказалось это можно сделать за несколько минут.

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Ингредиенты:

Початки кукурузы (без листьев) – два-три штуки.

Соль, перец и специи – по вкусу.

Сливочное масло – по одной чайной ложке на каждый кочан.



Чтобы кукуруза получилась вкусная, стоит придерживаться всех рекомендаций / Фото pixabay

Приготовление:

Каждый кочан натрите солью и специями. Положите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет. Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим. Аккуратно достаньте пакет и переложите кукурузу на тарелку. Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.



Несколько минут и вкусная кукуруза на вашем столе / Фото pixabay

Приятного аппетита!