Как приготовить вкусные и ароматные кабачки на мангале: полезные советы для пикника

Считаете, что вкусно приготовить кабачки на мангале сможет даже неопытный кулинар? На самом деле этот простой овощ требует особого подхода, тем более если придется использовать мангал.

Рассказываем, как приготовить кабачки на мангале так, чтобы получились не угольки, а идеальный гарнир к шашлыкам.

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Особенности приготовления кабачков на мангале

Для того чтобы порадовать родных и близких вкусными кабачками на гриле нужно знать некоторые правила. Мы предлагаем вам с ними ознакомиться.

1. Прежде всего советуем использовать не до конца спелые овощи. В частности, речь идет о молодых плодах, которые еще не имеют семян. Их легче жарить, а в результате они еще и имеют совершенный вкус.

2. Молодые кабачки можно жарить любым удобным способом. Для этого их можно нарезать кружочками или пластинками толщиной 1-1,5 сантиметра и жарить на решетке. Также кабачки можно нарезать на кубики и нанизывать на шампур. Овощи выйдут одинаково вкусными, ведь в большей степени вкус зависит от самого плода и маринада для него, а не формы жарки и подачи.

Кабачки можно нарезать на кусочки любой формы / Фото Fa.healthy-food-near-me

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3. Время приготовления кабачков на гриле зависит от маринада и способа приготовления блюда. Так, кабачки в некоторых маринадах можно готовить 15 минут, а можно и час. Заметьте, что более острый маринад, тем меньше время приготовления.

4. Если соус для маринада жидкий, им кабачки во время запекания можно поливать или смазывать силиконовым кисточкой.

5. Если для маринада использовали свежую или сушеную зелень, будьте осторожны, ведь она может быстро гореть и этим испортить не только аромат, но и вкус блюда.

6. Запекать кабачки долго нельзя, иначе они потеряют свою форму. В среднем кабачки нужно запекать по 5 минут с каждой стороны.

Запекать кабачки нужно не более 5 минут с каждой стороны / Фото 1000.menu

Виды маринадов для приготовления кабачков на гриле

В зависимости от своих вкусов, кабачки можете мариновать:

в сметане с добавлением чеснока, лимонного сока, соуса карри, лука и специй по вкусу,

в майонезе, с добавлением чеснока, лука, соевого соуса и любимых специй,

натерев каждый кусочек чесноком, кориандром, базиликом и солью,

смазывая оливковым или любым другим растительным маслом, с добавлением лука, черного молотого перца, соли, чеснока и тому подобное.

Лучше всего кабачки сочетаются с соусом / Фото Pinterest

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Советы по запеканию кабачков на мангале

1. Для приготовления кабачков можно использовать шампура, сковородку гриль, решетку и тому подобное. Вы выбираете тот вариант, который вам наиболее удобен.

2. Если маринад для кабачков жидкий, то процесс приготовления значительно быстрее, чем при использовании густого маринада.

3. Нельзя, чтобы во время запекания был большой огонь. Овощи просто моментально сгорят.

4. Поджаренные кабачки нужно есть горячими, иначе они потеряют свои лучшие свойства.

Смаковать кабачки нужно сразу после приготовления / Фото Foodmagazine